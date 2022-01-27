نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة الحصول على التمويل المصغر 50 ألف ريال من إمكان إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل المصغر من شركة إمكان هو تمويل ميسر للأفراد العاملين بالمملكة العربية السعودية فى كافة الجهات والقطاعات بهدف الحصول على حلول تمويلية تلبي جميع الاحتياجات المختلفة بكل سهولة ويسر وهذا التمويل قد تصل قيمته إلى حوالى 50 ألف ريال سعودي.

وتقدم شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية، العديد من المنتجات وأبرزها التمويل المصغر من شركة إمكان، المصمم ليلبي احتياجات العملاء المالية بعد تحقق شروط وإجراءات سهلة وبدون كفيل أو تحويل راتب، والذي يتميز أيضًا بسهولة الحصول على التمويل إلكترونيًا عن طريق تطبيق إمكان للهواتف الذكية، وهو متاح لكل العاملين في القطاعات الحكومية والغير حكومية، ونعرض لمتابعينا فى هذا التقرير طريقة طلب التمويل المصغر وشروط الحصول عليه ومزاياه.

رابط تحميل تطبيق إمكان على الهواتف المحمولة

ويمكن تحميل تطبيق إمكان للهواتف الذكية سواء للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو للهواتف الأيفون من خلال الروابط التالية:

طريقة الحصول على التمويل المصغر من شركة إمكان

يمكن للراغبين في الحصول على منتج التمويل المصغر إلكترونيًا عبر تطبيق إمكان وذلك وفق الخطوات التالية:

تحميل تطبيق إمكان على الهاتف الذكي.

تسجيل الدخول في التطبيق.

كتابة البيانات الخاصة بالعميل المتقدم، ورفع المستندات المطلوبة.

إرسال الطلب، حيث يتم دراسته وفور ورود الموافقة الفورية يمكن للمتقدم التحكم بمبلغ التمويل ومدة التسديد المناسبة له.

القيام بتحديد طريقة السداد ، وثم التوقيع الكترونياً.

شروط التمويل المصغر من شركة إمكان

وضعت شركة إمكان للتمويل مجموعة من الشروط للحصول على التمويل المصغر وهي ميسرة وسهلة كالتالى:-

أن يكون المتقدم بطلب التمويل يحمل الجنسية السعودية.

يمكن التقديم لطلب التمويل العاملين في القطاع المدني ( شبه الحكومي – القطاع الخاص – المتقاعدين).

يجب أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم بطلب التمويل خمسة آلاف ريال سعودي.

أن يكون عمر المتقدم يتراوح ما بين 25 إلى 60 سنة.

يجب أن تكون مدة الخدمة للقطاع الخاص للتمويل الميسر (6 أشهر) على الأقل.

أن يكون لدى المتقدم سجل ائتماني مفعل.

مزايا التمويل المصغر من شركة إمكان

يتمتع التمويل المصغر بعدد من المزايا الجاذبة ونذكر منها: