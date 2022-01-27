خصومات تصل ل 50٪ بداخل هايبر بنده بالسعودية

هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية عروض وخصومات مستمرة وبقوة لإرضاء و إسعاد العملاء والحفاظ على شعبيته وانتشاره في جميع دول الخليج حيث يتواجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية و بالدول العربية أيضاً.

عروض هايبر بنده على أدوات المطبخ :

يتواجد بالعرض الأسبوعي كل ما هو ضروري بالمطبخ ومن بين هذه المنتجات خلاط مولينكس متاح الان بسعر مناسب خيث كان السعر قبل العرض 329 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 259 ريال سعودي.

متوفر أيضا بالعرض خلاط عامودي جيباس مع وعاء، لعمل الكيكات والمعجنات اللذيذة السعر قبل العرض كان 139 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 109 ريال سعودي.

متاح الأن بالعرض خلاط زجاجي مع مطحنتين اريتي لفرم البهارات والمكسرات، السعر قبل العرض كان 299 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 179 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت فيليبس لعمل البطاطس المقرمشة بطريقة صحية وسهلة أيضاً، سعة 0.8 kg، السعر قبل العرض كان 599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 349 ريال سعودي.

يتواجد بداخل العرض الأسبوعي أيضاً غلاية كهربائية بلاستيكية سينكور، لعمل المشروبات الساخنة في بضع دقائق، السعر قبل العرض كان 79 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 69 ريال سعودي.

قلاية رقمية بدون زيت بلاك أند ديكر، سعة 4 لتر، لقلي البطاطس بدون زيت وتصبح مقرمشة أيضاً، السعر قبل العرض كان 579 ريال سعودي وداخل العرض الأسبوعي أصبح 369 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية :