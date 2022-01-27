نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم تبلغ العلاوة السنوية للموظفين 1443 مع والبدلات .. سلم رواتب الموظفين 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأسئلة التي تم البحث عنها خلال الفترة الحالية هو مبلغ العلاوة السنوية للموظفين 1443، حيث يتقدم العديد من موظفي المملكة العربية السعودية بالبحث لمعرفة قيمة مبلغ العلاوة، وخاصة بعد أعلان وزارة التعليم نزول العلاوة السنوية للمعلمين، حيث يتم إيداع العلاوة في حساب كل موظف بالدولة سنوياً وذلك بناءً على تقييم الأداء المعتمد من الجهات والهيئات الحكومية السعودية، ومن خلال المقال التالي سوف نتحدث عن تفاصيل العلاوة السنوية للموظفين 1443.

العلاوة السنوية للموظفين 1443

تعد المكافأة السنوية للموظفين هي واحدة من الإيداعات الحكومية السنوية التي يتم صرفها لموظفي الدولة وذلك عقب الانتهاء من جرد السنة المالية، وقد أكدت الجهات المعنية انه يتم نزول العلاوة والمكافأة في حسابات الموظفين في اليوم السابع والعشرين ليناير من كل عام ميلادي، أي اليوم يتم إيداع العلاوة في حساب الموظف، كما تذهب المكافأة إلى جميع موظفي القطاع العام في المملكة وذلك وفقًا لقانون العمل السعودي حيث يتم إضافة المكافأة تلقائيًا للموظف.

كم تبلغ العلاوة السنوية للموظفين 1443



أعلنت وزارة المالية عن إيداع رواتب الموظفين بما في ذلك المكافأة السنوية ويتم تسديدها مباشرة، حيث توافق حكومة المملكة على دفع الرواتب حسب التقويم الميلادي،وذلك بهدف تلبية كافة متطلبات الأسر، وتصرف رواتب الموظفين في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وإذا صادف اليوم السابع والعشرون يوم جمعة ، يتم تحريك تاريخ يوم إلي اليوم الذي يكون سابق الموعد، ويحصل جميع موظفي القطاع العام في المملكة على مكافأة سنوية تدخل بانتظام في راتب شهر يناير، ويتم تحديد قيمة المكافأة السنوية على النحو التالي:

الراتب الشهري لموظفي الحكومة يشمل العلاوات والبدلات ويتم استقطاع الضرائب والتأمين ويختلف راتب كل موظف حسب عدد السنوات التي قضاها في الوظيفة، وتُدفع أجور العاملين في القطاع الخاص في بداية الشهر أو منتصف الشهر، أو في الوقت المتفق عليه بين الشركة والموظف حسب طبيعة وخصوصيات كل شركة.

علاوة العسكريين السنوية

جميع العاملين في القطاعات التابعة لوزارة الداخلية والتي يتم تصنيفهم قطاع العسكريين علاوة سنوية خاصة بهم أذ يتم تصنيف رواتب العسكرين علي النحو التالي:

علاوة الكوادر التعليمية

تختلف علاوة ومكافأة هيئة التدريس بالمملكة العربية السعودية إذا تم نزول العلاوات والمكافآت بنظام فارس منذ وقتاً سابق علي النحو التالي:

وتعرف المكافآت السنوية هي زيادة بنسبة مئوية سنوية في راتب الموظف وتختلف بناءً على رتبة الموظف ورتبته. تزيد رواتب الموظفين كل عام بمكافآت جديدة، وتصنف المكافآت السنوية للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي بالمملكة بين 135 ريالاً و 865 ريالاً سعودياً للعاملين من الدرجة الأولى، والمكافأة السنوية مرتبطة بالمعاش السنوي للموظف بعد تقييم أداء الموظف، يتم ربطه بالمكافآت المادية والترقيات وفقًا لمستوى أداء العمل، بهدف خلق جو من المنافسة بين جميع الموظفين وتحسين كفاءة الإنفاق.