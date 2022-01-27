حساب المواطن يصدر نتائج الأهلية للدورة 51 لشهر فبراير2022م ، أعلن البرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن صدور نتائج الأهلية للدورة 51 لشهر فبراير 2022م، وقد قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء البرنامج لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات اليومية التي يحتاجها المواطن السعودي، ويتم ذلك من خلال إعادة توجيه الدعم الحكومي وتحويله بشكل نقدي بحيث يتم توجيه بشكل مباشر للفئات المستحقة، وهذا بدوره يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك بشكل صحيح ورشيد.

لابد من توافر جميع معايير الأهلية والاشتراطات اللازمة في الشخص المتقدم لكى يتمكن من الإستفادة من البرنامج.

شروط الأهلية ببرنامج حساب المواطن

وضع برنامج حساب المواطن مجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لكى يتمكن من الحصول على الدعم المادي من البرنامج وفيما يلي نوضح أهم هذه الاشتراطات:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من شرط الجنسية ابن أو ابنة الزوج أو الزوجة الغير سعودية و حاملو بطاقات التنقل.

عم تواجد المستفيد بأي دار من دور الايواء الحكومية أو أحد السجون.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة ولا يقيم خارجها لمدة تزيد عن 90 يوم خلال ال 12 شهر الماضية.

مطابقة جميع البيانات التي تم تسجيلها بالبرنامج مع تلك البيانات المسجلة بالجهات الحكومية المختصة.

خطوات الإستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 51 من البرنامج

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن .

. إدخال بيانات المستفيد في الخانات المخصصة لها والتأكد من صحتها مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

الضغط على موعد حساب المواطن.

كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله على رقم الجوال الذي تم تسجيله بالبرنامج في المكان المخصص له.

تبدأ في الظهور جميع البيانات الخاصة بالمستفيد ومعرفة مدي أهليته من عدمه.

موعد صرف الدفعة 51 من برنامج حساب المواطن

يقوم البرنامج بصرف الدعم المادي للمستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مالم يتوافق هذا اليوم مع يوم عطلة رسمية، وفي حالة توافق موعد الصرف مع عطلة رسمية يتم تأخير أو تقديم الموعد ويتم الإعلان عن هذا الموعد بشكل رسمي، وعليه فإنه سيتم صرف الدفعة 51 يوم الخميس الموافق العاشر من شهر فبراير 2022م.