أسواق عبدالله العثيم في السعودية وعروض وخصومات مستمرة وبقوة تصل ل 50 ٪

أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية عروض وخصومات مستمرة دائما وبقوة، ما من منافس لأسواق العثيم كونها تتمتع بشعبية عريقة لكونها لها العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً، ويسعي دائماً لإرضاء العملاء من خلال العروض والخصومات التي تصل ل50٪ في الكثير من الأوقات.

عروض أسواق العثيم على المنظفات:

يتواجد بداخل العرض الأسبوعي العديد من المنظفات التي لا غني عنها ومنها صابون اريال أخضر /أزرق كيس 7 كجم للحصول على غسيل ناصع البياض، السعر للكيس قبل العرض 125.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 66.95 ريال سعودي.

يتواجد بالعرض الأسبوعي أيضاً صابون صحون فيري بلس برائحة الليمون يقضي على كافة الدهون ويحافظ على نظافة الأيدي، السعر العبوة قبل العرض كان 16.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 12.95 ريال سعودي.

متاح الأن بالعرض الأسبوعي صابون بونكس أزرق الأصلي العبوة (2.5 كجم) السعر للحبة قبل العرض كان 21.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 16.95 ريال سعودي.

صابون برسيل أخضر العبوة (5 كجم) للاستمتاع بغسيل ناصح البياض رائحة رائعة، السعر للكيس قبل العرض كان 39.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 31.95 ريال سعودي.

متاح الأن بالعرض الأسبوعي أيضاً جل برسيل الغسالات لافندر العبوة (2.9 لتر)، السعر قبل العرض كان 39.95 ريال سعودي وداخل العرض الاسبوعي أصبح السعر 27.95 ريال سعودي.

متواجد ملين ملابس داوني نسيم الوادي العبوة (2 لتر)، للإستمتاع بملابس برائحة النسيم ومتوفر بروائح اخري، السعر قبل العرض كان 19.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ :