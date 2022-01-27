نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواوي تطلق سلسلة HUAWEI P50 Pro و P50 Pocket في المقال التالي
عمر شويل - جدة وفي إطار المنافسة الشرسة التي تخوضها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم ، وبخاصة المنافسة القوية بين الشركات المنتجة للهواتف الذكية ، كانت تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي هي أحدث تطورات عالم الهواتف الجوالة ، وفي هذا الإطار هواوي تطلق سلسلة HUAWEI P50 Pro و P50 Pocket ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نستعرض لكم أهم مميزات ومواصفات الهاتف العملاق HUAWEI P50 Pro والذي يعد الأقوى ضمن منتجات هواوي حتي الآن بلا منازع ، كما نتعرف علي موعد تقديمه وموعد نزوله في الأسواق العربية والعالمية ، وتعتبر التطورات في عالم الأجهزة المحمولة مساند قوي للتطور الذي يقوده الذكاء الصناعي ، وفي نفس السياق يمكنك أن تعرف كيف أن الذكاء الصناعي يغير العالم من حولنا عبر موقعنا ثقفني.
هواوي تطلق سلسلة HUAWEI P50 Pro و P50 Pocket
في سباق الأفضل في عالم الهواتف المحمولة ، يقدم عملاق هواوي الصيني هاتف HUAWEI P50 Pro بالعديد من المزايا كالآتي :
- ” Processor ” المعالج : كوالكوم سناب دراجون 888 ثماني النواة.
- ” RAM ” الرامات : إما 8 أو 12 جيجا بايت.
- ” Memory ” التخزين : 256 أو 512 جيجا بايت.
- ” Screen ” الشاشة : 6.6 أوليد بتردد 120 هرتز.
- ” CAM ” الكاميرا : رباعية العدسات 50+40+13+64 ميجا بكسل.
- ” Operating Sys ” نظام التشغيل: HarmonyOS 2.0 .
- ” Battery ” البطارية: 4360 ملي أمبير.
- ” Color ” ألوان العدة: أبيض، ذهبي، أسود، أزرق، زهري.
وأعلن رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط عن توافر نسختي huawei p50 pro و huawei p50 pocket قريباً في الأسواق العربية.
مواصفات هاتف HUAWEI P50 Pro
أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الجديد HUAWEI P50 Pro في 29 يوليو 2021 م الماضي والذي ينتظر نزوله للأسواق بالمواصفات التالية :
- الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع.
- الأبعاد: الارتفاع 158.8 × العرض 72.8 × السمك 8.5 ملي متر.
- الوزن: 195 جرام.
- مادة الصنع: زجاج أمامي إطار جانبي ألومنيوم – ظهر زجاجي.
- الشرائح: نانو SIM شريحتين في وضع الاستعداد.
- الشاشة : OLED تدعم 16 مليون – تدعم اللمس المتعدد.
- المساحة : 6.6 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 20:9.
- الدقة : 2700 × 1224 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 450.
- معدل تحديث الشاشة : 120 هرتز.
- مساحة الشاشة لجسم الهاتف : 91.2 %.
- واجهة المستخدم : هواوي الواجهة الرسمية لنظام HarmonyOS 2.0.
- نظام التشغيل: HarmonyOS 2.0.
- المعالج : Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G بدقة تصنيع 5 نانومتر.
- السرعة : ثماني النواة بالتفاصيل التالية :
- 1 × 3.13 جيجا هرتز Cortex-A77.
- 3 × 2.54 جيجا هرتز Cortex-A77.
- 4 × 2.05 جيجا هرتز Cortex-A55.
- معالج جرافيك : Adreno 660.
- سعة التخزين الداخلية: 256 أو 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.1.
- الرام : 8 أو 12 جيجا بايت من نوع .LPDDR5 .
- إمكانية إضافة كارت ميموري خارجي : يوجد من نوع Nano Memory مكان الشريحة SIM2 حتى 256 جيجا بايت.
- الكاميرا الخلفية : رباعية ،
- 50 ميجا بكسل زاوية واسعة فتحة عدسة f/1.8 ثنائي التركيز التلقائي – ليزر اوتو فوكس – تثبيت بصري OIS.
- 64 ميجا بكسل تلي فوتو للتقريب البصري حتى 3.5X زووم مع فتحة عدسة f/3.5 ودعم OIS وأيضا PDAF.
- 40 ميجا بكسل فتحة عدسة f/1.6 خاصة بالتصوير أحادي اللون.
- 13 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.2 زاوية فائقة الاتساع.
- خصائص الكاميرا: فلاش ليد ثنائي – بانوراما – HDR.
- الفيديو: تصوير بجودة [email protected]/60fps , [email protected]/60fps , [email protected]
- الكاميرا الأمامية :
- واحدة بدقة 13 ميجا بكسل بزاوية واسعة مع فتحة عدسة f/2.4.
- الفيديو: تصوير بجودة [email protected], [email protected]/60/240fps.
- تدعم HDR.
- الصوت :
- صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV.
- مكبرات صوت : استريو سبيكر .
- دعم خاصية منع الضوضاء مع ميك خاص.
- طرق الاتصال :
- 2g,3g,H+,4g,LTE,5g.
- الشبكة اللاسلكية : واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac/6.
- البلوتوث: إصدار 5.2.
- GPS : متوفر A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC.
- يدعم الاتصال بـ NFC .
- ويدعم الاتصال بـ IR .
- كما يدعم الاتصال عن طريق : USB 2.0 + وصلة Type-C 3.1 ودعم OTG.
خصائص إضافية في هاتف P50 Pro
ويحظي الهاتف الأحدث من هواوي بالمزيد من الخصائص التالية :
- مستشعرات اللمس والحركة والألوان :
- بصمة الإصبع مدمجة في الشاشة.
- التسارع.
- التقارب.
- جيروسكوب.
- مقياس الضغط الجوي.
- الطيف اللوني.
- دعم الرسائل : SMS و Email.
- متصفح إنترنت.
- مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب.
- البطارية :
- القدرة : 4360 ملي أمبير.
- النوع : ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة.
- الشحن السريع : يدعم بقوة 66 واط.
- الشحن اللاسلكي : يدعم بقوة 50 واط.
- وقت التحدث 3G نحو 29 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 16 ساعات.
- أما وقت مشاهدة الفيديو: 14 ساعات موسيقى حتى 80 ساعة.
- ألوان الهاتف : أبيض، ذهبي، أسود، أزرق، زهري.
ويمكن التعرف علي مدي فعالية الهاتف وقوته من خلال huawei p50 pro test في فرع المتجر ، ولم يعلن عن طرح huawei p50 pro plus.
P50 Pocket و P50
كما تقدم الشركة هاتف P50 العادي و P50 Pocket القابل للطي لتنافس به في الصيحة الجديدة من الفولدبلز :
- نسخة P50 هي النسخة ذات الإمكانات الأقل من هاتف برو.
- تأتي نسخه P50 بالمواصفات التالية :
- المعالج: كوالكوم سناب دراجون 888 ثماني النواة
- الرام: 8 جيجا بايت
- التخزين: 128 أو 256 جيجا بايت
- الشاشة: 6.5 أوليد بتردد 90 هرتز
- الكاميرا: ثلاث عدسات 50+12+13 ميجا بكسل
- نظام التشغيل: HarmonyOS 2.0
- البطارية: 4100 ملي أمبير
- أما هاتف HUAWEI P50 Pocket
- يمكن طي هاتف HUAWEI P50 Pocket بسلاسة إلى جسم فائق النحافة وخفيف الوزن.
- يلتقط الجزء الخلفي من الجهاز ظلال الأرض وملمسها من خلال تصميم النحت الدقيق ثلاثي الأبعاد.
- شاشة رئيسية بمقاس 6.9 بوصة ، وتردد 120 هيرتز بتقنية OLED ودقة 2790 * 1188 بيكسل.
- كاميرا سيلفي مدمجة بفتح في أعلي الشاشة.
- معالج رئيسي: Snapdragon 888 4G .
- ألوان أبيض وأسود ولون ذهبي خاص مطرز.
- ثلاث كاميرات خلفية بدقة : 40 ميجا وفتحة 26 مللم ، 13 ميجا وفتحة 2.2 للزاوية الأوسع ، 32 ميجا بفتحة 1.8 لدقة الألوان.
- شاشة ثانوية صغيرة تعطي كافة التنبيهات مع مجموعة مهام مثل الموسيقي والخرائط وقارئ الباركود.
- خاصية التبديل بين الشاشتين علي بعض المهام مثل الملاحة والخرائط.
- ويدعم huawei p50 pro android نظام أندرويد بجانب نظام هارموني أو إس، و كذلك خدمات جوجل huawei p50 pro google.
أسعار هواتف سلسلة HUAWEI P50 Pro و P50 Pocket
قدمت هواوي هواتفها برينج أسعار الفلاجشيب كالآتي :
- بالنسبة لنسخة Huawei P50 Pro ; 256GB 8GB RAM : تراوح السعر بين ( $ 1,049.98 : $ 1,299.00 ).
- أما نسخة الـ 512GB 8GB RAM : فجاء في نطاق السعر ( $ 1,327.99 : $ 2,050.00 ).
- هاتف HUAWEI P50 Pocket باللون الأبيض بسعر 5,099 درهم إماراتي .
- هاتف HUAWEI P50 Pocket Premium Edition بسعر 6,299 درهم إماراتي.