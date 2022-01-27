نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواوي تطلق سلسلة HUAWEI P50 Pro و P50 Pocket في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفي إطار المنافسة الشرسة التي تخوضها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم ، وبخاصة المنافسة القوية بين الشركات المنتجة للهواتف الذكية ، كانت تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي هي أحدث تطورات عالم الهواتف الجوالة ، وفي هذا الإطار هواوي تطلق سلسلة HUAWEI P50 Pro و P50 Pocket ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نستعرض لكم أهم مميزات ومواصفات الهاتف العملاق HUAWEI P50 Pro والذي يعد الأقوى ضمن منتجات هواوي حتي الآن بلا منازع ، كما نتعرف علي موعد تقديمه وموعد نزوله في الأسواق العربية والعالمية ، وتعتبر التطورات في عالم الأجهزة المحمولة مساند قوي للتطور الذي يقوده الذكاء الصناعي ، وفي نفس السياق يمكنك أن تعرف كيف أن الذكاء الصناعي يغير العالم من حولنا عبر موقعنا ثقفني.

هواوي تطلق سلسلة HUAWEI P50 Pro و P50 Pocket

في سباق الأفضل في عالم الهواتف المحمولة ، يقدم عملاق هواوي الصيني هاتف HUAWEI P50 Pro بالعديد من المزايا كالآتي :

” Processor ” المعالج : كوالكوم سناب دراجون 888 ثماني النواة.

” RAM ” الرامات : إما 8 أو 12 جيجا بايت.

” Memory ” التخزين : 256 أو 512 جيجا بايت.

” Screen ” الشاشة : 6.6 أوليد بتردد 120 هرتز.

” CAM ” الكاميرا : رباعية العدسات 50+40+13+64 ميجا بكسل.

” Operating Sys ” نظام التشغيل: HarmonyOS 2.0 .

” Battery ” البطارية: 4360 ملي أمبير.

” Color ” ألوان العدة: أبيض، ذهبي، أسود، أزرق، زهري.

وأعلن رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط عن توافر نسختي huawei p50 pro و huawei p50 pocket قريباً في الأسواق العربية.

مواصفات هاتف HUAWEI P50 Pro

أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الجديد HUAWEI P50 Pro في 29 يوليو 2021 م الماضي والذي ينتظر نزوله للأسواق بالمواصفات التالية :

الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع.

الأبعاد: الارتفاع 158.8 × العرض 72.8 × السمك 8.5 ملي متر.

الوزن: 195 جرام.

مادة الصنع: زجاج أمامي إطار جانبي ألومنيوم – ظهر زجاجي.

الشرائح: نانو SIM شريحتين في وضع الاستعداد.

الشاشة : OLED تدعم 16 مليون – تدعم اللمس المتعدد.

المساحة : 6.6 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 20:9.

الدقة : 2700 × 1224 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 450.

معدل تحديث الشاشة : 120 هرتز.

مساحة الشاشة لجسم الهاتف : 91.2 %.

واجهة المستخدم : هواوي الواجهة الرسمية لنظام HarmonyOS 2.0.

نظام التشغيل: HarmonyOS 2.0.

المعالج : Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G بدقة تصنيع 5 نانومتر.

السرعة : ثماني النواة بالتفاصيل التالية : 1 × 3.13 جيجا هرتز Cortex-A77. 3 × 2.54 جيجا هرتز Cortex-A77. 4 × 2.05 جيجا هرتز Cortex-A55.

معالج جرافيك : Adreno 660.

سعة التخزين الداخلية: 256 أو 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.1.

الرام : 8 أو 12 جيجا بايت من نوع .LPDDR5 .

إمكانية إضافة كارت ميموري خارجي : يوجد من نوع Nano Memory مكان الشريحة SIM2 حتى 256 جيجا بايت.

الكاميرا الخلفية : رباعية ، 50 ميجا بكسل زاوية واسعة فتحة عدسة f/1.8 ثنائي التركيز التلقائي – ليزر اوتو فوكس – تثبيت بصري OIS. 64 ميجا بكسل تلي فوتو للتقريب البصري حتى 3.5X زووم مع فتحة عدسة f/3.5 ودعم OIS وأيضا PDAF. 40 ميجا بكسل فتحة عدسة f/1.6 خاصة بالتصوير أحادي اللون. 13 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.2 زاوية فائقة الاتساع. خصائص الكاميرا: فلاش ليد ثنائي – بانوراما – HDR. الفيديو: تصوير بجودة [email protected]/60fps , [email protected]/60fps , [email protected]

الكاميرا الأمامية : واحدة بدقة 13 ميجا بكسل بزاوية واسعة مع فتحة عدسة f/2.4. الفيديو: تصوير بجودة [email protected], [email protected]/60/240fps. تدعم HDR.

الصوت : صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV. مكبرات صوت : استريو سبيكر . دعم خاصية منع الضوضاء مع ميك خاص.

طرق الاتصال : 2g,3g,H+,4g,LTE,5g. الشبكة اللاسلكية : واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac/6. البلوتوث: إصدار 5.2. GPS : متوفر A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC. يدعم الاتصال بـ NFC . ويدعم الاتصال بـ IR . كما يدعم الاتصال عن طريق : USB 2.0 + وصلة Type-C 3.1 ودعم OTG.



خصائص إضافية في هاتف P50 Pro

ويحظي الهاتف الأحدث من هواوي بالمزيد من الخصائص التالية :

مستشعرات اللمس والحركة والألوان : بصمة الإصبع مدمجة في الشاشة. التسارع. التقارب. جيروسكوب. مقياس الضغط الجوي. الطيف اللوني.

دعم الرسائل : SMS و Email.

متصفح إنترنت.

مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب.

البطارية : القدرة : 4360 ملي أمبير. النوع : ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة. الشحن السريع : يدعم بقوة 66 واط. الشحن اللاسلكي : يدعم بقوة 50 واط.

وقت التحدث 3G نحو 29 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 16 ساعات.

أما وقت مشاهدة الفيديو: 14 ساعات موسيقى حتى 80 ساعة.

ألوان الهاتف : أبيض، ذهبي، أسود، أزرق، زهري.

ويمكن التعرف علي مدي فعالية الهاتف وقوته من خلال huawei p50 pro test في فرع المتجر ، ولم يعلن عن طرح huawei p50 pro plus.

P50 Pocket و P50

كما تقدم الشركة هاتف P50 العادي و P50 Pocket القابل للطي لتنافس به في الصيحة الجديدة من الفولدبلز :

نسخة P50 هي النسخة ذات الإمكانات الأقل من هاتف برو.

تأتي نسخه P50 بالمواصفات التالية : المعالج: كوالكوم سناب دراجون 888 ثماني النواة الرام: 8 جيجا بايت التخزين: 128 أو 256 جيجا بايت الشاشة: 6.5 أوليد بتردد 90 هرتز الكاميرا: ثلاث عدسات 50+12+13 ميجا بكسل نظام التشغيل: HarmonyOS 2.0 البطارية: 4100 ملي أمبير

أما هاتف HUAWEI P50 Pocket

يمكن طي هاتف HUAWEI P50 Pocket بسلاسة إلى جسم فائق النحافة وخفيف الوزن.

يلتقط الجزء الخلفي من الجهاز ظلال الأرض وملمسها من خلال تصميم النحت الدقيق ثلاثي الأبعاد.

شاشة رئيسية بمقاس 6.9 بوصة ، وتردد 120 هيرتز بتقنية OLED ودقة 2790 * 1188 بيكسل.

كاميرا سيلفي مدمجة بفتح في أعلي الشاشة.

معالج رئيسي: Snapdragon 888 4G .

ألوان أبيض وأسود ولون ذهبي خاص مطرز.

ثلاث كاميرات خلفية بدقة : 40 ميجا وفتحة 26 مللم ، 13 ميجا وفتحة 2.2 للزاوية الأوسع ، 32 ميجا بفتحة 1.8 لدقة الألوان.

شاشة ثانوية صغيرة تعطي كافة التنبيهات مع مجموعة مهام مثل الموسيقي والخرائط وقارئ الباركود.

خاصية التبديل بين الشاشتين علي بعض المهام مثل الملاحة والخرائط.

ويدعم huawei p50 pro android نظام أندرويد بجانب نظام هارموني أو إس، و كذلك خدمات جوجل huawei p50 pro google.

أسعار هواتف سلسلة HUAWEI P50 Pro و P50 Pocket

قدمت هواوي هواتفها برينج أسعار الفلاجشيب كالآتي :