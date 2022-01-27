​خدمات ومميزات بطاقة مدى المقدمة من البنك الأهلي السعودي

بطاقة “مدى” من البطاقات البنكية المميزة جدًا والتي يوفرها البنك الأهلي السعودي لعملائه ليستفيدوا بالعروض والمميزات التي يمكنهم الحصول عليها عند استخدام البطاقة خلال السفر والتسوق، حيث توفر لك عروض عالمية خلال السفر وكذلك قوة شرائية كبيرة محليًا وعالميًا وعبر الإنترنت، هذا بالإضافة إلى أنها توفر لك تأمين أثناء السفر وسيلة آمنه للدفع في أي مكان، ليس هذا وحسب بل هناك العديد من المميزات الأخرى والخدمات التي يمكنك الحصول عليها من خلال بطاقة “مدى”

​ مميزات بطاقة مدى المقدمة من البنك الأهلي السعودي

خاصية “أثير” للدفع عن بُعد : تساعدك على إتمام عملية الشراء بمجرد تمرير البطاقة على قارئ جهاز نقاط البيع لكن بحد أقصى 300 ريال سعودي.

خاصية “نقد “: يمكنك الحصول من خلالها على مبلغ نقدي حتى 400 ريال سعودي من قبل التاجر، عند إتمام العملية الشرائية عبر نقاط البيع لتغنيك عن الذهاب للصراف الآلي.

قوة شرائية مذهلة: تستطيع أن ترفع قيمة الشراء اليومي من 20,000 ريال حتى 200,000 ريال.

قبول عالمي وعمليات شراء أكثر سهولة: من خلال بطاقة مدى يمكنك إجراء العديد من عمليات الشراء في الكثير من المتاجر حول العالم فهي مقبولة بالنسبة لملايين المتاجر والمطاعم والفنادق وكذلك المتاجر الإلكترونية.

قبول عالمي وعمليات شراء أكثر سهولة: من خلال بطاقة مدى يمكنك إجراء العديد من عمليات الشراء في الكثير من المتاجر حول العالم فهي مقبولة بالنسبة لملايين المتاجر والمطاعم والفنادق وكذلك المتاجر الإلكترونية. تمكنك البطاقة من الدخول إلى صالات المطارات بشكل مجاني وغير محدود لأكثر من 850صالة حول العالم.

من خلال تطبيق برايسلس من ماستر كارد يمكنك استكشاف الكثير من أسرار مدن العالم واتمتع بالعروض المميزة.

توفر لك البطاقة أيضًا خدمة التأمين ضد المتاعب فإذا فقدت أمتعتك بالخطأ أو تعرضت لتأخير أثناء رحلاتك فأنت مؤمّن.

تبقيك البطاقة محميًا من البنك الأهلي إذا تعرضت لأي حالة طوارئ أو احتياجات طبية خلال السفر.

إذا تعرضت لحادث على الطريق تمنحك البطاقة ميزة الإعفاء من تحمل الخسائر الناتجة عن الحادث.

خدمة رسائل الجوال تطلعك على جميع العمليات التي يتم تنفيذها على البطاقة.

يمكنك سداد ودفع كافة الرسوم والفواتير الحكومية وكذلك الخاصة عن طريق الصراف الآلي للبنك الأهلي.

وسائل الدفع الإلكترونية

توفر لك بطاقة مدة عدة طرق للدفع أهمها ما يلي:

الدفع عن طريق Apple Pay

يعد استخدام Apple Pay بسيط ومريح جدًا وتظل معلومات بطاقتك عند استخدامه في أمان ولا يتم تخزينها او مشاركتها أثناء عملية الدفع.

يمكنك التمتع بالعديد من مميزات بطاقة مدى عند استخدام Apple Pay على iPhone، Apple Watch، iPad، Mac

الدفع عن طريق mada pay