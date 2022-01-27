شروط أداء اختبار قدرات طلاب الثانوية والاستعلام عن درجات اختبار القدرات فى قياس

شروط أداء اختبار قدرات طلاب الثانوية والاستعلام عن درجات اختبار القدرات بعد الانتهاء من أداء الاختبارات ومعرفة شروط دخول اختبار القدرات العامة لطلاب الثانوية فى المركز الوطني للقياس والذي يتبع هيئة تقويم التعليم والتدريب يذكر انه يتم إرسال نتائج اختبار القدرات بشكل إلكتروني الى الجامعات والكليات التي تشترط اجتياز اختبار القدرات للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية ويمكن الاتصال على رقم قياس الموحد 920033555 وذلك من اجل استعلام درجات اختبار القدرات قياس 1443.

شروط دخول اختبار القدرات لطلاب الثانوي

شروط التسجيل فى اختبار قدرات

يجب أولاً أن يكون لدي الطالب بطاقة أخوال مدنية أو جواز السفر وبطاقة العائلة.

كذلك يجب تقديم بطاقة الجامعة.

ثم البطاقة الذكية.

أيضاً يجب أن يقوم الطالب بارتداء الكمامة بشكل دائم أثناء أداء امتحان قياس الورقي.

كذلك يجب امتلاك الطالب حساب فى تطبيق توكلنا على الجوال.

ثم يجب أن يكون حاصل على جرعات فيروس كورنا على اقل تقدير جرعة واحدة من احد اللقاحات المعتمدة فى السعودية.

الاستعلام عن درجة اختبار القدرات 1443