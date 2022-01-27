متى يتوقف صرف الضمان الاجتماعي المطور وموعد الصرف للمسجلين الجدد sbis.hrsd.gov.sa

متى يتوقف صرف الضمان الاجتماعي وموعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، أو ما هي الأسباب التي تؤدي إلى توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، يشترط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في الاستفادة من الدعم، وعند فقد أحد هذه الشروط يتم حرمان المتقدم من القبول في الضمان والحصول على الدعم المقرر، لذلك ازداد البحث بين المتقدمين الجدد عن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف صرف الضمان الاجتماعي، وما هو موعد صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين الجدد، وهذا ما سوف نتناوله بالعرض والتفصيل من خلال هذا المقال، وسوف نستعرض معكم الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف صرف الضمان بالتفصيل في الفقرات القادمة.

متى يتوقف صرف الضمان الاجتماعي

يهدف الضمان الاجتماعي المطور بنظامه الجديد إلى إيصال الدعم لمستحقيه، من خلال بعض الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المتقدم للحصول على الدعم، كما يستهدف الضمان المطور إلى توسيع دائرة المستفيدين بحيث يشمل فئات لم تكن مشمولة في الضمان في النظام القديم، ويهدف أيضاً إلى تحويل الفئات القادرة على العمل من متلقي للدعم إلى شخص معتمد على النفس فاعل في الاقتصاد العام للمملكة، وذلك من خلال التدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل مناسبة، من خلال منصات العمل المعتمدة من قبل الوزارة.

أسباب توقف صرف الضمان الاجتماعي المطور

عند سقوط شرط من شروط الاستحقاق التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إذا قدم الراغب في الضمان بيانات غير صحيحة ومستندات غير مطابقة للواقع وتبين للوزارة ذلك. في حالة عدم تحديث بيانات المستفيد المطلوبة باستمرار عند ذلك يتعرض المستحق للاستبعاد. يتم استبعاد المستحق القادر على العمل إذا ثبت عدم جديته في الحصول على فرصة عمل مناسبة من خلال منصات العمل المعتمدة. في حالة إذا تنازل المستحق طواعيةً عن معاش الضمان. إذا توفي المستحق لراتب الضمان.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يتم التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد منصة الدعم والحماية sbis.hrsd.gov.sa إلكترونياً. وذلك توافقاً مع رؤية المملكة 2030 واتجاهها نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة. وجدير بالذكر أنه سوف يتم صرف الضمان للمسجلين الجدد في الشهر التالي من قبول طلبهم.