الإستعلام عن العلاوة السنوية للموظفين 1443-2022 عبر وزارة المالية

يبحث الآلاف من موظفي المملكة العربية السعودية عن كيفية الإستعلام عن العلاوة السنوية للموظفين لعام 2022 على محرك البحث “جوجل”، وازدادت معدلات البحث خلال الساعات الحالية بعد إعلان وزارة المالية السعودية عن بداية إضافة العلاوة السنوية للموظفين على رواتب شهر يناير لعام 2022م في الحسابات البنكية لموظفي القطاع العام، ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية السعودية تقوم بإيداع رواتب الموظفين في يوم 27 من كل شهر ميلادي ومع بداية كل عام جديد تقوم بإضافة العلاوة السنوية لهذا الراتب، وفي إ”ار اهتمامنا بكل الأخبار التي تهم المجتمع السعودي نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء الإستعلام عن علاوة الموظفين السنوية عبر خدمة الإستعلام عن العوائد بوزارة المالية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية، فتابعونا.

الإستعلام عن العلاوة السنوية

تُعد العلاوة هي مبلغ مالي تقوم الحكومة السعودية متمثلة في وزارة المالية بإضافته على الراتب الشهري للموظفين مع الأخذ في الإعتبار اختلاف الدرجات الوظيفية للموظفين، ونوضح لكم الآن كيفية الإستعلام عن علاوة الموظفين من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً ستجد في الصفحة الرئيسية للموقع أيقونات كثيرة اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً قم بإختيار خدمة “اختيار الأفراد”.

رابعاً الآن انقر على “استعلام عن العوائد”.

خامساً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

سادساً قم بالنقر على “بحث”.

وهكذا وبإتباع هذه الخطوات البسيطة تكون قد استعلمت عن علاوتك السنوية إلكترونياً في بضع دقائق

وزارة المالية السعودية

تُعد وزارة المالية من أبرز وأهم الوزارات في الحكومة السعودية، وقد اعتمدت الوزارة في السنوات الأخيرة على استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة في تقديم خدماتها في إطار حرص الحكومة السعودية على تنفيذ رؤية السعودية 2030م حيث يُعد تطوير التحول الرقمي والرقمنة أحد أبرز المحاور المستهدفة، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة الإستعلام عن العوائد التي وضحناها لكم بالأعلى بالتفصيل، فقط للإستعلام عن علاوتك قم بإتباع الخطوات الموضحة أعلى المقال.