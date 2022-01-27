شروط صرف الضمان الاجتماعي للموظف ومتى يتوقف الصرف ورابط التسجيل sbis.hrsd.gov.sa

كثر البحث بصورة كبيرة وملحوظة في الفترة الأخيرة عن شروط صرف الضمان الاجتماعي للموظف، حيث يرغب الكثير من الموظفين في الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وكانت فئات الموظفين غير مشمولة في نظام الضمان الاجتماعي القديم، وجاء النظام الجديد ليشمل فئات أخرى لم تكن مشمولة من قبل ومن هذه الفئات الموظفين، لكن هناك شروط يجب توافرها أولاً في الموظف الذي يسعى للحصول على الدعم فما هي هذه الشروط، هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال، وكما نعرف أن المملكة العربية السعودية تسعى دائماً لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وتقدم لهم العديد من الخدمات خاصة الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل.

شروط صرف الضمان الاجتماعي للموظف

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط عامة يجب توافرها فيمن يرغب في الحصول على دعم الضمان، وكل هذه الشروط العامة يجب توافرها في الموظف الذي يسعى للاستفادة من الدعم، كأن يكون سعودي الجنسية ولا يمتلك أصول ذات قيمة عالية، وتقديم كافة المستندات التي تحتاجها وزارة الموارد البشرية، مع الالتزام بالشروط التي وضعتها الوزارة والخاصة بالتعليم والصحة، وأن يكون الموظف سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة، ويستثنى من شرط الجسية الفئات التالية:-

الموظفة غير السعودية والمتزوجة من سعودي.

الموظفة الأرملة أو المطلقة ومتزوجة من سعودي.

الموظفون أصحاب الإعاقات ويجملون بطاقات تنقل.

أن يقل دخل الموظف عن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش وهو 1100 لرب الأسرة و550 لكل فرد.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور إلكترونياً، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية في التطوير وفي رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، وإليكم طريقة التسجيل في منصة الضمان وهي كالتالي:-