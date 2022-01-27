تمويل شخصي بصيغة التورق للأفراد 2022 “جديد”

تمويل شخصي بصيغة التورق ، يعتبر التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي من أهم برامج التمويل التي تقدمها البنوك الفرنسية لجميع المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية لأسباب عديدة. ومن المعلوم حالياً أن البنك كان شركة مساهمة في بداية تأسيسه بنهاية الفرن الأخير. كما تقدم البنوك العديد من قروض التمويل والخدمات التي يحتاجها الجميع. الاستفادة أيضًا من نظام التورق والمرابحة للتمويل الشخصي.

تمويل شخصي بصيغة التورق ومزاياه

هناك العديد من المزايا التي تقدمها البنوك لعملائها مقابل تمويل بناءً على نظام التورق ، والتي يذكرها البنك على النحو التالي:

تتم الموافقة على العملاء بمجرد التقدم للحصول على قرض والتأهل للحصول على القرض تتميز القروض بمبادئ متوافقة مع الشريعة الإسلامية تسمح البنوك بإعادة التمويل لنفس العميل حتى 20٪ من المبلغ الإجمالي يمكن للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 2،500،000 ريال سعودي يتمتع العملاء بتمويل السداد طويل الأجل لمدة تصل إلى خمس سنوات لا يتم استرداد الديون من الأسرة في حالة وفاة المقترض يمكن للعملاء شراء الديون من أحد البنوك التابعة لنفس البنك ألغيت الرسوم الإدارية البالغة 1٪ ، أي ما يعادل 5000 ريال سعودي.

أوراق التمويل الشخصي عبر المصرف السعودي الفرنسي

يجب على المتقدمين للحصول على القرض الشخصي إحضار بعض المستندات التي يبدأ البنك في مراجعتها للتأكد من صحة البيانات ، وهذه المستندات هي:

إرسال كشف الحساب البنكي الخاص ببنك العميل يتوجه العميل إلى البنك لتقديم طلب لفتح حساب جديد إحضار أصل بطاقة الرقم القومي إحضار خطاب من صاحب العمل مع جميع بيانات الموظف إرسال تحويلات لأصحاب العمل فيما يتعلق بالأجور التي يتقاضاها العملاء معدل الفائدة السنوي 4.67٪ شاملاً جميع العمولات وجميع الرسوم.

رابط طلب تمويل البنك السعودي الفرنسي