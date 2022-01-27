كم العلاوه السنويه للمعلمات 1443 في السعودية من أبرز ما يتم البحث عنه هو العلاوة السنوية وفقًا لسلم الرواتب الجديدة ومتى يتم الصرف وموعد الاستحقاق. حيث يتم صرفها مع الراتب المخصص لشهر يناير من كل عام من خلال أنظمة التعليم بالسعودية. حيث يتم صرفها إضافة للراتب الأساسي طوال العام حتى يحين موعد العلاوة الجديدة.

موعد العلاوة السنوية للمعلمين 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودي أن موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات سوف يكون مع راتب شهر يناير 2022. وكما أن الانتقال للدرجة التالية بسلم رواتب المعلمين الجديد المشمول بلائحة الوظائف التعليمية في السعودية في شهر يناير من كل عام. وتعتمد الدولة التقويم الميلادي بديل للتقويم الهجري ضمن خطة الإصلاح الشاملة التي شنتها الحكومة السعودية.

كم العلاوة السنوية للمعلمات 1443

تخضع قيمة العلاوة السنوية لعدد من المعايير من بينها المستوى الوظيفي ودرجة المعلم وتأتي ذلك على النحو الآتي:

العلاوة السنوية للمعلم/ ومساعد المعلم بالمستوى الأول هو 300 ريال

العـلاوة السـنوية للمعـلم الممارس بالمستوى الأول هو 500 ريال

العلاوة السنوية للمعـلم المتقدم بالمستوى الأول هو 540 ريال سعودي.

العلاوة السـنوية للمعـلم الخبير بالمستوى الأول هو 600 ريال سعودي.

العـلاوة السـنوية للمعلم/ أو مساعد المعلم بالمستوى الثاني هو 320 ريال سعودي.

العلاوة السنوية للمعلم الممارس بالمستوى الثاني هو 520 ريال سعودي.

العلاوة السنوية للمعلم المتقدم بالمستوى الثاني هو 560 ريال سعودي.

العلاوة السنوية للمعلم المتقدم بالمستوى الثالث هو 580 ريال سعودي.

الـعلاوة السـنوية للمـعلم الخبير بالمستوى الثالث هو 640 ريال سعودي.

العـلاوة السـنوية للمعـلم الخبير بالمستوى الثاني هو 620 ريال سعودي.

العلاوة السنوية للمعلم/ أو مساعد المعلم بالمستوى الثالث هو 340 ريال سعودي.

العلاوة السنوية للمعلم الممارس بالمستوى الثالث هو 540 ريال سعودي.

العلاوة السنوية للمعلم/مساعد المعلم بالمستوى الرابع هو 360 ريال سعودي.

العلاوة السنوية للمعلم الممارس بالمستوى الرابع هو 540 ريال سعودي.

الـعلاوة الـسنوية للمـعلم المتقدم بالمستوى الرابع هو 580 ريال سعودي.

العلاوة السنوية للمعلم/ أو مساعد المعلم في المستوى الخامس هو 380 ريال سعودي

العلاوة السنوية للمعلم الممارس بالمستوى الأول هو 540 ريال سعودي.

العلاوة السنوية للمعلم / أو مساعد المعلم بالمستوى السادس هو 400 ريال سعودي.

متى تتوقف العلاوة السنوية للمعلمين

تتوقف العلاوة عند المعلم الخبير بعد الدرجة السادسة في المستوى الثالث وللمعلم المتقدم بعد الدرجة الرابعة بالمستوى الرابع بسلم رواتب المعـلمين.للمعلم الممارس بعد الدرجة الثالثة بالمستوى الخامس بسلم رواتب المعلـمين.