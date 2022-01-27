رابط تجديد الشهادة الصحية إلكترونيًا بمنصة بلدي

رابط تجديد الشهادة الصحية، فقد وفرت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية من خلال التعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة، خدمة تجديد الشهادة الصحية بشكل إلكتروني سريع بدون الذهاب الي مقرات عمل الوزارة، حيث يجب علي جميع العاملين بالمجالات الغذائية أن يقوموا بتجديد الشهادة الصحية الخاصة بهم، وتعتبر الشهادة الصحية من المستندات الهامة التي يجب توافرها واستخراجها لمن يعمل بمجال التغذية سواء كان مجال خاص بالتصنيع أو يخص التداول، وتعتبر من الأوراق الهامة لإتمام إجراءات العمل بالخدمات الخاصة بالصحة العامة، وسوف نوفر لكم من خلال موقعنا رابط تجديد الشهادة الصحية.

رابط تجديد الشهادة الصحية 2022

يمكن أن يتم القيام بتجديد الشهادة الصحية لمن يعمل بالمجالات الصحية داخل المملكة العربية السعودية، وتوفير الوقت والجهد من خلال استخراجها إلكترونياً، وقد توفرت هذه الخدمة بشكل إلكتروني من خلال خدمات منصة بلدي، علي أن يتم التجديد من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول علي منصة: تسجيل دخول منصة بلدي.

النقر علي تسجيل الدخول بأعلي صفحة الموقع.

إتمام الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد باستخدام منصة أبشر أو الدخول من خلال الحساب المسجل ببوابة بلدي.

يجب كتابة اسم المستخدم ثم الضغط علي تسجيل الدخول.

الضغط على تبويب خدمات منصة بلدي.

يتم تحديد خدمات الشهادات الصحية.

النقر على استخدام خدمة “تجديد شهادة صحية”.

سوف يتم صفحة جديد من خلالها يتم عرض جميع المعلومات التي تخص التجديد.

ثم النقر علي الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

تحديد الضغط علي “ابدأ الخدمة” ثم تسجيل البيانات التالية بطريقة صحيحة: يجب كتابة اسم مقدم الطلب. إدخال رقم الجوال الشخصي. الضغط على “تحقق”. ثم تحديد الصفة الخاصة بمقدم الطلب.

تقوم المنصة بإظهار معلومات الشهادة الصحية.

اختيار كلمة “التقدم بالطلب ثم تقييم الخدمة”.

سوف يتم عرض الحالة العامة للطلب بواسطة الملف الشخصي.

ثم إتمام الإجراءات العامة التي تخص الكشف الطبي المطلوب.

إتمام حالة الطلب من خلال دفع الرسوم المحددة من أجل تجديد البطاقة عبر أحد وسائل الدفع المتوفرة.

ثم القيام بطباعة الشهادة الصحية بعد أن يتم الانتهاء من سداد الرسوم.

ما هي مدة الشهادة الصحية؟

وضحت خدمات منصة بلدي بأن المدة الخاصة بصلاحية الشهادة الصحية تصل الي عام واحد من تاريخ إصدارها، ويتطلب من صاحب الشهادة أن يقوم بتجديدها بعد أنتهاء مدتها، والقيام بكافة الفحوصات المطلوبة حتي يتم الحصول على الشهادة بإجراءات صحيحة وفق الأنظمة العامة في السعودية.