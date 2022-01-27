عاجل “أوامر ملكية” إجازة رسمية يوم 22 فبراير من كل عام بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة

شهدت الساعات القليلة الماضية صدور أمر ملكي في المملكة العربية السعودية حيث أصدر الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود” على أن يتم اعتماد يوم الثاني والعشرين 22 من شهر فبراير من كل عام ميلادي جديد ليكون يوم الذكرى الخاصة بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية، كما أكد على أن هذا اليوم سيتم إعطاؤه إجازة رسمية لجميع الموظفين وجميع المصالح في المملكة للقطاعات الحكومية والخاصة وذلك في كل عام على أن يتم إطلاق هذا اليوم اسم “يوم التأسيس” على ذلك اليوم في كل عام، ونتابع معكم الآن في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بذلك اليوم في المملكة.

موعد إجازة يوم التأسيس في السعودية

قام خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر يناير الجاري من عام 2022 بإصدار أمر ملكي ينص على الآتي:-

“نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ واعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثون قرن، وبداية تأسيس في منتصف عام 1139 هـ الموافق 1727 م للدولة السعودية الأولى والذي استمر حتى عام 1233 هـ الموافق 1818 م وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمضِ سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)؛ وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها. وبما أن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى.

ولذلك فأمر الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن يكون يوم 22 فبراير من كل عام ذكرى لتأسيس الدولة السعودية ويكون إجازة رسمية ويتم اعتماد هذا الأمر لجميع الجهات ويتم تنفيذه.