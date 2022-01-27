50,000 ريال كاش بموافقة فورية بدون كفيل غارم وبدون تحويل راتبك الشهري

شركة إمكان توفر الآن تمويل نقدي كاش يبدأ من 2 ألف ريال سعودي حتى 50 ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند تطابق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويحتاج التمويل توفير تقرير سمة الذي يوضح الموقف المالي للعميل المتقدم أي يجب على المتقدم عدم التعثر لدى هذا التقرير المتاح في السعودية للموافقة على طلب التمويل الميسر بدون كفيل غارم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة بالتقسيط لمدة أربعة وعشرون شهر على الأكثر مع توفير فترة عمل ستة أشهر على الأقل لجميع العاملين في القطاع الخاص للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان في السعودية.

كافة الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب تمويل شركة إمكان

يطلب التمويل الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العديد من الضوابط والشروط اللازمة للحصول على الموافقة المطلوبة على التمويل الذي يصل إلى خمسون ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل للراتب الشهري بفترة سداد مرنة لجميع العملاء السعوديين فقط لذلك سوف نوضح للجميع الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة فيما يلي بكافة التفاصيل:

الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان منها توفير سجل ائتماني جيد قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على التمويل الميسر.

تمويل إمكان يطلب توفير دخل ثابت ربما يتراوح من 2000 ريال حتى 5000 ريال سعودي على حسب الفئة المتقدمة لدى الشركة.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان من خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط.

توفير مدة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بموافقة

أهم المزايا التمويلية التي تقدمها تمويل شركة إمكان السعودي