نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات بعودة صرف ونزول المساعدة المقطوعة من جديد وفق ما نُشر على توتير موعد مقطوعة الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تناقلت الأخبار عن توقعات بعودة المساعدات المقطوعة من جديد حيث من المتوقع حسب ما ينشر على توتير صرف ونزول دفعة مساعدة للضمان الاجتماعي وذلك وفق ما يتم تداوله من أخبار، إلا أنه ليس هناك مصدر رسمي أكد تلك الأخبار، حيث أن المساعدة المقطوعة كانت تصرف للمحتاجين والأشد حاجة من مواطني المملكة، إلا أنه منذ شهور عديدة توقف صرف تلك المساعدات وتم الاستعاضة عنها ببعض برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، إلا أن الأمل ما زال معقود لعودة نزول وإيداع وصرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين كما كان في السابق، حيث كان يتم بصفة دورية صرفة مقطوعة الضمان عن طريق إيداعات قيمة المقطوعة في الحسابات البنكية للمستحقين 1443، ومع انتشار أخبار عودة مقطوعة الضمان من جديد، وجدنا تعاظم في العمليات البحثية عن حقيقة صرف المساعدة المقطوعة مرة أخرى.

توقعات بعودة صرف ونزول المساعدة المقطوعة من جديد

وتجدر الإشارة إلى أن دعم الضمان الاجتماعي الجديد والمطور قد امتدت مظلته لتشمل فئات مجتمعية لم تكن تستفيد من نظام الضمان القديم، وكان هؤلاء سبيلهم الوحدي هو التسجيل والتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة التي كانت تُعينهم على استكمال حياتهم المعيشية، وكانت تصدر بصفة دورية كشوف بأسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة، حيث كانت تلك المساعدات توجه لفئات عديدة بمبلغ مقطوع يُصرف للأسرة لمرة واحدة فقط، أما حالياً قيمكن لهؤلاء التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وفقاً لشروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك حتى تنجلي حقيقة عودة المساعدة المقطوعة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي

من الجدير بالذكر أن أن المساعدة المقطوعة كان يتم صرفها من خلال دفعات شهرية لمرة واحدة لكل أسرة مستحقة، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية منوط بها تحديد المستفيدين من تلك المساعدة وفقا لضوابط وشروط ومعايير مُحددة، كما أنه كان لا يوجد يوم محدد لصرف تلك المساعدة، حيث كان الأمر يتم من خلال دفعة تشمل أسر سعودية من المحتاجين يتم تجميعها في كشوف، ويتم إصدار تلك الكشوف في أوقات متباينة كل شهر أو أكثر من شهر، وذلك دون تحديد موعد معين.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة تلك المساعدات كان يتم تحديدها حسب عدد أفراد الأسرة ومقدار ما تتحصل عليه من دخل مادي، كما أن الصرف كان في بعض الأحيان يتأخر لعدة شهور وكان يمتد في بعض الأحيان لعام كامل، أما عن قيمة تلك المساعدات فكانت تصل في بعض الأحيان إلى 30 ألف ريال سعودي لبعض الأسر.

طريقة ورابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443

شروط التقديم والتسجيل للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي 1443

الجنسية السعودية والإقامة بشكل كامل داخل المملكة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

عدم تملك المتقدم لسجل تجاري بوزارة العمل.

أن لا يزيد دخل المتقدم الشهري في حالة الأسرة عن 8650 ريال، وأن لا يزيد دخل المتقدم الأعزب عن 3000 ريال شهرياً.

عدم عمل المتقدم في أي جهات خاصة أو حكومية.

أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة للحصول على المساعدة والتي نستعرضها في السطور المقبلة.

الفئات المستحقة للحصول على أموال المساعدة المقطوعة

النساء من المطلقات والأرامل والأيتام.

الأسر التي بلا عائل لغياب رب الأسرة في حالة السجن ولا يستطيعون تدبير احتياجاتهم المالية.

المصابون بفيروس كورونا وتم عزلهم بشكل مؤقت.

التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة 1443

في حال كانت الشروط السابق ذكرها متوفرة يمكن بعدها التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة بعد فتح باب التقديم والتسجيل، حيث أن تلك الفئات مؤهله لصرف المساعدة المقطوعة، وللتسجيل يمكن اتباع التالي:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على تسجيل الدخول وقم بإنشاء حساب وملئ الخانات بالبيانات المطلوبة.

إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على الهاتف الجوال المسجل، لاستكمال إجراءات التسجيل.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

ما يثبت مفردات الدخل الشهري لأسرة المتقدم.

كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

زيارة “رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة“. إدخال رقم السجل المدني. كتابة رمز التحقق. الضغط على أيقونة “عرض”. تظهر للمستخدم حالة الطلب.

ويجب أن ننوه إلى أنه لا يوجد مصدر رسمي يؤكد عودة المساعدة المقطوعة من جديد حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، أما عن كيفية وطريقة الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي، فيمكن التسجيل غي منصة الدعم والحماية الاجتماعية في حال كان قيمة الدخل الشهري للأسرة أقل من الحد المانع للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور، حيث لا تزال فرصة التسجيل ممتدة حتى شهر مايو القادم 2022، هذا وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ضرورة توافر شروط الاستحقاق في المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، لذلك يجب على المتقدمين إرفاق المستندات الرسمية، التي تؤكد الاستحقاق في الحصول عن تلك المساعدة.