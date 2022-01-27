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عمر شويل - جدة متى توزيع أرباح أرامكو الربع الرابع 2022- 1443 تعد شركة أرامكو من أشهر شركات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات في المملكة. من وقت لأخر تطرح أسهمها للاكتتاب العام للمساهمين وتوزع أرباح المساهمين في الأرباع السنوية .

شركة أرامكو

شركة أرامكو أحدى الشركات الناجحة بشكل عالمي تعمل في مجال إنتاج الطاقة وتعمل في الكيماويات وتساهم في دعم التجارة العالمية، تضم عدد كبير من الموظفين والعاملين وتقدم فرص عمل كبيرة. وتوزع الشركة أرباحها على المساهمين كل ربع سنوي . وقد حققت الشركة صافي ربح بنسبة 158% ووصل صافي الربح نحو 114.09 مليار ريال مقابل 44.21 مليار عن الفترة نفسها من العام الماضي وارتفعت إيرادات الشركة لنحو 79% 359.09 مليار ريال ومقابل200 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي

سبق وقد أعلنت الشركة عن توزيعات الأرباح 0.3518 ريال للنوع العادي وتاريخ الأحقية كان 22 نوفمبر 2021 وتكون الأحقية أولًا لأصحاب الأسهم . وحسب تقدير شركة أرامكو فإن حصة السهم قد تبلغ 0.3518.

متى توزيع أرباح أرامكو الربع الرابع 2022

لم تعلن شركة أرامكو حتى الآن عن الموعد النهائي لتوزيع أرباح الربع الرابع لعام 2022. حيث تقوم الشركة بتوزيع الأرباح على ثلاث فترات خلال العام الواحد. وتعلن على موقعها الإلكتروني حتى يتمكن المساهمين من معرفة الربح التي حصل عليها المساهم . وفي وقت سابق قد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح 2021 على المساهمين بها، و في 21 مارس 2021، كما وزعت الربح عن الربع الثاني يوم 18 يونيو 2021. وقد أوضحت الشركة أن المبلغ الإجمالي للربح هو 50.2 مليار ريال سعودي وقد تم توزيعها على كافة المساهمين بالشركة.

توزيعات أرباح أرامكو

الفترة: الربع الأول 2021. توزيعات الأرباح بالريال السعودي: 0.3518 للربح العادي وتاريخ الدفع 2 يونيو 2021

الفترة: الربع الثاني 2021.توزيعات الأرباح بالريال السعودي: 0.3518 للربح العادي وتاريخ الدفع 15 أغسطس 2021

الفترة: الـربع الـثالث 2021. توزيعات الأرباح بالريال السعودي: 0.3518 للربح العادي وتاريخ الدفع 22 نوفمبر 2021

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول موعد توزيعات أرامكو للربع الرابع 2022 وإلى الآن لم يتم إيداع المبالغ ولا الإعلان عن موعد التوزيعات وسوف تعلن في وقت قريب في موقعها الإلكتروني عن الموعد النهائي لوضع الربح للمساهمين بشركة أرامكو.