مكافأة التعداد السكاني الشروط وموعد نزول مكافأة التعداد السكاني من الهيئة العامة للإحصاء

مكافأة التعداد السكاني الشروط وموعد نزول مكافأة وظيفة التعداد السكاني من الهيئة العامة للإحصاء والتي تم الإعلان عن التقديم عليها للمشاركة فى أعمال التعداد العام للسكان والمساكن وشروط الحصول على مكافأة التوظيف فى التعداد السكاني تكون بعد الانتهاء من مهام وظيفة التعداد السكاني 1443 والذي بدأ التقديم له بداية من 23 نوفمبر 2021 ميلادياً والموافق 18 ربيع الأخر 1443 هجرياً وسنتعرف على موعد نزول مكافأة التعداد السكاني والتقديم متاح عبر منصة ابشر توظيف لوظائف التعداد السكاني 2022.

شروط وظائف التعداد السكاني 1443

أولاً يجب أن يكون مؤهل المتقدم حاصل على الثانوية على اقل تقدير.

كذلك يجب أن يتجاوز سن المتقدم 20عام من تاريخ التقديم.

ثم يجب أن يكون المتقدم على دراية كاملة بالتعامل مع الأجهزة الذكية.

أيضاً يجب أن يكون للشخص مرجع عمل فى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

تتم علمية قبول المتقدمين لوظائف التعداد السكني بعد اجتياز التدريبات والتقييمات التي تقدمها الهيئة العامة للإحصاء.

ويجب أن يرتبط المتقدم بعمل مسائي أو نظام عمل.

كذلك التقديم يتم عم طريق ما تم الإعلان عنه فى بوابة الترشح.

قيمة مكافأة وظيفة التعداد السكاني 1443

أولاً تم تحديد قيمة مكافأة وظائف التعداد السكاني لوظيفة عداد وتبلغ ستة ألاف ريال سعودي.

ثانياً قيمة مكافأة التطوع فى التعداد السكاني لوظيفة مراقب إحصاء تبلغ اثني عشر ألف ريال سعودي.

كذلك قيمة مكافأة مشرف التعداد السكاني تبلغ أربعة وعشرون ألف ريال سعودي.

فائدة التعداد السكاني 1443

أولاً إعداد المخططات العمرانية لكافة المحافظات والمدن السعودية.

كذلك إعداد الميزانية وفق احتياجات المناطق الإدارية.

أيضاً العمل على تطوير السياسات واستخدام بيانات الحالة الوظيفية.

ثم تطوير الإسكان والاستثمار.

وكذلك تطوير الخدمات العامة والخطط التنموية.

تقديم بيانات مستدامة والحرص على خصوصية البيانات.

موعد نزول مكافأة التعداد السكاني 1443

بعد التسجيل فى منصة النفاذ الوطني الموحد للقبول والترشيح فى وظائف التعداد السكاني وبدء العمل رسمياً بعد اجتياز فترة التدريب على التعداد السكاني تسائل الكثير من المقبولين عن موعد صرف مكافأة التعداد السكاني 1443 والتي أعلنت الهيئة العامة للإحصاء فى السعودية عن موعد نزول مكافأة التعداد السكاني ستكون بعد انتهاء إعمال التعداد والتي ستكون فى شهر مايو 2022 القادم ليتم بعدها مباشرة البدء فى صرف مكافأة وظائف التعداد السكاني 1443.