التمويل الشخصي بصيغة الأسهم المزايا والشروط

يعتبر التمويل الشخصي بصيغة الأسهم من البنك السعودي من أهم القروض التمويلية التي تقدمها البنوك الاستثمارية السعودية ، ويتميز بعدد من المزايا التي تجعل العميل حريصًا جدًا على الحصول عليه ، ومنها فترة السداد التي تناسبه طوال فترة السداد والعلاقة. مع صكوك متوافقة ، معتمدة من المجلس التشريعي ، لا ربا ، تسمح البنوك للعملاء بتقديم قروض في نفس اليوم ، ويمكن أن توفر تمويل العملاء لشراء السيارات القدرة على اختيار الطراز واللون الذي يفضله ، وفي حالة الأقساط ويريد الحصول على قرض جديد ، يمكنه بهذه الطريقة.

التمويل الشخصي بصيغة الأسهم

يمكن لمن يرغب في فتح حساب استثماري مع بنك استثمار سعودي التوجه أولاً إلى أقرب فرع بنك للحصول على بطاقة دخول ، واستخدام البطاقة للذهاب إلى فريق خدمة العملاء داخل البنك حتى يتمكن من فتح حساب جديد ، و سيتعاون موظفو خدمة العملاء مع العميل ، من خلال المعلومات التي يقدمها العميل للموظف كهوية ، وتوضيح جميع المعلومات التي يحتاجها العميل ، بحيث يمكن للعميل اختيار بطاقة الحساب البنكي المناسبة وشهادة الميلاد وغيرها من البيانات بالإضافة إلى رقم الهاتف ، بحيث يمكن للعميل فتح حساب في البنك ، ودفع الرسوم الإدارية اللازمة في نفس الوقت حتى يتمكن من فتح محفظة من أسهم البنوك الاستثمارية.

مزايا التمويل الجديد 2022

تتمتع القروض الممولة من الأسهم بعدد من المزايا التي تجعلها من أكثر القروض شعبية بالنسبة للبنوك الاستثمارية ، وهذه المزايا هي:

تتوافق القروض التي وافق عليها مجلس الدولة مع تعاليم الدين الإسلامي

القدرة على الاستمرار في التمويل عن طريق القيام ببعض المدفوعات

عن طريق القيام ببعض المدفوعات يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض جديد ، ويجب عليك التحويل إلى البنك بعد مضاعفة الراتب

تقوم البنوك بشطب الديون في حالة العجز والاستحقاق

تقدم بطلب للحصول على قرض بدون ضمان

يمكن دفع المبلغ في نفس اليوم بعد اكتمال جميع البيانات

مدة تمويل تتراوح من ستة أشهر إلى ستين شهرًا

تتراوح من ستة أشهر إلى ستين شهرًا أما المبلغ الفعلي فيتراوح بين 50 ألف ريال و 1.5 مليون ريال

الحصول على قروض تمويل الأعمال مثل الأسهم.

رابط التقديم على تمويل البنك السعودي للاستثمار والشروط اللازمة

يمكن التسجيل في البنك السعودي وطلب التمويل الشخصي من بوابة البنك السعودي الرسمية، من جهة أخرى يشترط البنك على العملاء الذين يفتحون حسابًا جديدًا استيفاء الشروط التالية: