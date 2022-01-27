نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط دعم سكني السعودي وموعد صرف دعم الإسكان 1443 وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضعت حكومة المملكة العربية السعودية في السنوات الماضية رؤية المملكة لعام 2030، وقد كانت حريصة تمامًا على رفع مستوى معيشة المواطن السعودي والحد من الفقر، وتوصيل الدعم الحكومي لكل الطبقات المستحقة، ويعد برنامج سكني السعودي من أهم إنجازات رؤية المملكة حيث تعاونت وزارة الإسكان مع صندوق التنمية العقارية للمواطنين السعوديين، وقد أثمر هذا التعاون عن مساعدات مالية ومادية تقدم لكل مواطن تساعده في امتلاك وحدات سكنية بأسعار اقتصادية، هذا بخلاف تقديم صندوق التنمية العقارية دعم شهرى لكل مواطن يريد امتلاك المنزل الخاص به، فيما يلي نوضح شروط دعم سكني السعودي وموعد صرف دعم الإسكان 1443.

شروط دعم سكني السعودي

وضع برنامج الإسكان السعودي عدد من الأحكام والضوابط لابد أن تطبق على جميع الراغبين في الحصول على الدعم، بالإضافة إلى الشروط التي توضح أحقية كل فرد وهي كالتالي:

حصول المتقدم بالطلب على الجنسية السعودية

الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة.

تجاوز المتقدم بالطلب عمر 24 عام.

عدم امتلاك صاحب الطلب أو أى فرد تابع لأسرته أي منزل.

عدم الحصول على أحقية برنامج الدعم السكني السعودي سابقًا.

لابد ان يكون المتقدم بالطلب هو رب الأسرة الزوج أو الزوجة، وفي حالة توفي المعيل يحق للشقيق الأكبر تقديم الطلب.

موعد صرف دعم الاسكان 1443

يقدم صندوق التنمية العقارية دعم مالي يساعد كل مواطن قي امتلاك المسكن المقيم به بشكل كامل، ويتم تحديد قيمة الدعم وفقًا لدخل كل فرد وعدد أفراد الأسرة وحالة المسكن، والخدمات المتوفرة داخله.

وقد حدد الصندوق يوم الرابع والعشرين من كل شهر، لصرف دعم الإسكان لكل مواطن مستفيد منه، وتم تثبيت اليوم لكي لا يحدث اضطراب ولضمان انتظام عملية الصرف.

طريقة التسجيل في دعم سكني السعودية 1443

أوضحت وزارة الإسكان السعودية الطريقة اللازم اتباعها للتسجيل في دعم سكني السعودية، وهذا عبر اتباع التالي: