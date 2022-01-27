تمويل نقدي فوري بلا كفيل وبلا تحويل للراتب لجميع العملاء بكل القطاعات بالسعودية

تمويل نقدي سريع ربما يصل إلى 250000 ريال سعودي وأيضاً متوفر هذا التمويل بدون أى ضمانات وكذلك متاح لكافة العملاء سواء السعوديين أو المقيمين وأيضاً العسكريين فمهما كانت احتياجات العملاء المختلفة سوف يحصل العميل من خلال هذا التمويل النقدي على المبالغ المالية التى تلبى متطلبات العملاء المختلفة حيث يستطيع المتقدم الحصول على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 250 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

تمويل نقدي فوري بلا كفيل لدى شركة كوارا للتمويل

شركة كوارا للتمويل بالمملكة العربية السعودية من ضمن الشركات المالية الحديثة والتى توفر منتجات تمويلية تنافسية وأيضاً متنوعة فتوفر تمويل التسوق بدون دفعة أولى وأيضاً توفر الآن تمويل شخصي نقدي بأقساط شهرية ميسرة ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة كوارا بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة كوارا بأنه متوفر للعميل السعودي وأيضاً المقيم.

كما يتميز التمويل الشخصي من شركة كوارا بأنه متاح لكافة العملاء وأيضاً بالقطاعات المختلفة بالسعودية.

التمويل الشخصي لدى شركة كوارا أيضاً لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن في حالة أن المبلغ لا يتعدى 100000 ريال.

كما أيضاً يستطيع العميل الحصول على تمويل ربما يصل قيمة إلى 250000 ريال كحد أقصى.

أيضاً تمويل شركة كوارا ليس له أى رسوم إدارية.

تتم كذلك إجراءات الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة كوارا بصورة سريعة وفورية.

التمويل الشخصي النقدي لدى شركة كوارا متاح للسعودي والمقيم وأيضاً المتقاعد.

شروط التمويل الشخصي النقدي لدى شركة كوارا بالسعودية

التمويل النقدي لدى شركة كوارا للتمويل بالمملكة العربية السعودية متاح لكافة العملاء سواء السعوديين أو المقيمين ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة كوارا وهي

4000 ريال هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم السعودي وأيضاً المقيم للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص.

أيضاً لابد أن يكون المتقدم بالقطاع العسكري يحصل على راتب شهري لا يقل عن 8000 ريال.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم المتقاعد عمره لا يزيد عن 70 عام.

طلب التمويل الشخصي لدى شركة كوارا للتمويل بالسعودية

يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة كوارا للتمويل بالسعودية طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل النقدي لدى شركة كوارا للتمويل بالمملكة العربية السعودية وطلب التمويل حيث يقوم المتقدم بملئ نموذج طلب التمويل وأيضاً رفع المستندات والحصول على الموافقة السريعة ويمكن أيضاً طلب تمويل شركة كوارا من خلال زيارة أقرب فرع من فروع شركة كوارا أيضاً يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الإتصال على الرقم 8001188999.