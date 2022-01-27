موعد إيداع إعانة مقطوعة الضمان الاجتماعي 2022 وشروطها

ازداد البحث خلال الأيام الماضية عن موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي 2022 وشروطها، وخاصة بعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك بعد قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل تعديل على النظام القديم، ويأمل العديد من المواطنين السعوديين في نزول المساعدة المقطوعة خلال الفترة القادمة، لأنها من أهم البرامج التي تقدم الإعانات النقدية خلال السنوات الأخيرة، ويتم اختيار الفئات الأكثر احتياجا لهذه المساعدات، ويتم هذا الاختيار من خلال دراسة الحالات المتقدمة التي تنطبق عليها الشروط، ووضعهم على قوائم الانتظار لحين إصدارها.

موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي 2022

وقامت الوزارة في وقت سابق بالرد على الاستفسارات التي قام بطرحها بعض المواطنين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موعد صدور المساعدة المقطوعة، وقالت أن صدورها غير مرتبط بوقت معين، لأنها مساعدات مالية غير شهرية، وتصدر في أي شهر من العام، كما ردت على استفسار أخر وهو عن حقيقة إلغاء مقطوعة الضمان الاجتماعي، وقالت أنه لم يتم إلغائها ولكن تم عمل بعض التعديلات عليها، حتى تصل هذه الإعانات إلى مستحقيها من المواطنين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وشروط استحقاقها.

شروط المساعدة المقطوعة 2022

قام الضمان الاجتماعي السعودي بوضع عدة شروط للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي 2022 وهى كما يأتي:-

أن يكون الشخص الذي يريد الحصول عليها سعودي الجنسية، ويتم استثناء بعض الفئات من هذا الشرط، المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي، وأبناء الزوجة السعودية الجنسية المتزوجة من غير سعودي.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يتخطى الحد المانع للصرف.

تصرف حسب أولوية التقديم عليها.

تصرف مرة كل سنه لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي .

. تمنح كل عامين إذا كان المتقدم لديه دخل شهري أخر ثابت، أو يحصل على إعانات من جهات حكومية.

لا يكون لدي المستفيد من المقطوعة السعودية أي أراضي زراعية، أو سجل تجاري، أو أملاك عقارية.

طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 2022

يجب علينا أن نتبع الطرق الصحيحة عند الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-