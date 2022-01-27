نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443؛ قامت وزارة الموارد البشرية بتحديث نظام الضمان الاجتماعي وذلك لإيصال الدعم للأشخاص والأسر الأشد احتياجاً، كما قامت بإطلاق رابط حاسبة الضمان الاجتماعي وذلك حتى يستطيع المواطن من حساب قيمة الدعم الذي يستحقه بسهولة ومن خلال التالي نوضح لكم رابط حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد وغيرها من المعلومات الهامة وذلك عبر موقع ثقفني.

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443

قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة السعودية بإنشاء رابط لحسابة الضمان الاجتماعي حتى تسهل على المواطنين المستحقين للدعم من حساب قيمة الدعم وذلك عن طريق الدخول إلى رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور عن طريق منصة الدعم والحماية، حيث يقوم المواطن بتسجيل الدخول لمنصة الدعم والحماية بالاسم وكلمة المرور ثم الدخول لرابط الحاسبة الموجود بالموقع وحساب قيمة الدعم الذي يستحقه.

طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443

تقوم حاسبة الضمان الاجتماعي بحساب قيمة الدعم بصورة تقريبية وذلك وفقاً لبعض الضوابط والمعايير المحددة من الضمان الاجتماعي الجديد وهي كالتالي :

يتم حساب المعاش الذي تستحقه الأسرة أو الفرد المستقل عن طريق جمع دخل كل أفراد الأسرة وقسمته على اثنين، وبعد ذلك يتم إضافة الناتج إلى كل الدخل الذي تحصل عليه الأسرة من دعم الحكومة.

يتم مقارنة الناتج بالأحد الأدنى المحتسب للمعاش الشهري المعتمد على عدد أفراد الأسرة.

ثم يحسب الحد الأدنى المحتسب للمعاش باعتباره مساوياً للحد الأدنى الأساسي المحتسب للفرد والأسرة.

يتم تحديد الحد الأدنى الأساسي للمعاش من قبل مجلس الوزراء السعودي بالاتفاق مع وزارة المالية.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المُطور 1443

تم وضع مجموعة من الشروط للضمان الاجتماعي الجديد من قبل وزارة الموارد البشرية في المملكة وذلك حتى يتم إيصال الدعم للمستحقين وتتمثل هذه الشروط في التالي :

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية كما يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

يستثنى من الشرط السابق المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي وكذلك الأرملة أو المطلقة الأجنبية التي لديها أبناء سعوديين.

كما يستثنى المرأة الأرملة أو المطلقة سعودية الجنسية المتزوجة من رجل أجنبي.

الأيتام والأرامل المعاقين الذين يحملون بطاقات تنقل.

لابد ألا يكون للمتقدم مقيم بأي دار إيواء أو موجود بالسجن.

أن يقوم المتقدم بتنفيذ جميع متطلبات الوزارة المرتبطة بالصحة والتعليم وغيرها.

أن يكون المتقدم لا يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.

لابد أن يقل دخل الفرد أو العائل المحتسب عن الحد الأدنى للمعاش.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443، كما وضحنا لكم طريقة عمل حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد وكذلك شروط الضمان الاجتماعي الجديد.