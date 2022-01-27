نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض العاطلين عن العمل 2022 من بنك التنمية السعودي فرصة تحقيق الأحلام في المقال التالي
يوجد العديد من العاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية،يحلمون بفرصة لتحقيق أحلامهم في الحصول على وظيفة مناسبة للأعمار المتوفرة، أو الحصول على قرض سهل ومُيسر وتمويل شخصي وأسري يعينهم على صعوبات الحياة وتلبية احتياجات الآسرية، ويمكن لأي مواطن سعودي من تحقيق مناله في الحصول على قرض لرفع المستوي المعيشي وزيادة الدخل الآسري والحفاظ على المستوى المجتمعي في أرجاء المملكة وسوف نوضح كيفية الحصول على قرض العاطلين عن العمل من بنك التنمية السعودي والشروط اللازم توافرها من خلال موقع ثقفني.
مزايا قرض العاطلين عن العمل بنك التنمية السعودي
يقدم بنك التنمية السعودي قرضاً للعاطلين عن العمل لدعم ومساندة تلك الفئات من الشعب السعودي على إيجاد فرصة عمل جديدة، ومن مزايا القرض وهي:
- أولاً المساندة في توفير فرص عمل للقضاء على البطالة في المملكة العربية السعودية.
- فرصة دعم في استمرارية الممارسين لأعمالهم عن طريق التمويل الشخصي والآسري.
- النهوض بحياة المواطن من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في السعودية.
- زيادة أنشطة العمل الحر.
- يمكن الحصول على القرض لمحدودي الدخل في القطاع العام أو الخاص.
الشروط المطلوبة للحصول على قرض العاطلين عن العمل
يمكن للمواطنين العاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية من تحقيق أحلامهم من خلال الحصول على قرض العاطلين عن العمل من خلال بنك التنمية الاجتماعي السعودي وذلك بواسطة معاييروشروط واضحة وتلك الشروط هي:
- شرط اجتياز الفحص الائتماني.
- أن يكون الشخص المتقدم على القرض أو التمويل الشخصي سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم للقرض عن 18 عاماً في حالة رغبته بالقرض النقدي.
- لا تزيد مدة التمويل على 5 أعوام.
- يجب أن يحصل المتقدم على وثيقة العمل الحر أو التراخيص الأخرى التي تلزم في حالة نشاط توجيه المركبات فقط.
- ألا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً في حالة رغبته بالقرض العيني.
- يجب أن يزيد عمر المتقدم على 65 عاماً.
- ألا تتجاوز مدة السداد 40 شهراً.
- يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري له 20 ألف ريال سعودي في حال كان متقدم بطلب القرض موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
- ألا يكون المتقدم للقرض يسدد قرضاً آخر لبنك التنمية الاجتماعية.
- يجب أن يقوم المتقدم بالطلب ضمانات مقبولة بالنسبة إلى بنك التنمية الاجتماعية.
- ألا تتجاوز قيمة القرض 120 ألف ريال وفقاً للملاءة المالية للضامن مع تحديد حد أعلى لقيمة التمويل بـ32 ألف ريال سعودي لمن أعمارهم 20 سنة وأقل.
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