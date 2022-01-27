نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط دعم سكني للمتقاعدين 1443 والمستندات المطلوبة للتقديم وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي شروط شروط دعم سكني للمتقاعدين 1443، حيث يعد هذا السؤال أحد الاسئلة البارزة التي قد تدور في أذهان العديد من المواطنين المتقاعدين فى المملكة العربية السعودية الذين يرغبون فى الحصول على الدعم السكني المقدم من صندوق التنمية العقارية وذلك لأن يحصلون عن الشروط الخاصة بهذا الدعم وأيضاً يقومون بالتقديم فية.

دعم سكني للمتقاعدين 1443

دعم سكني هو أحد أنظمة الدعم التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية فى المملكة العربية السعودية إلى عدد من المواطنين وذلك من أجل مساعدتهم بشكل كبير على القيام بامتلاك وحدات سكنية أو الدعم للقيام ببناء الأراضي، حيث إن هذا البرنامج مقدم بهدف توفير السكن المناسب.

طريقة التسجيل فى الدعم السكني

يمكن لجميع الاشخاص الذين ينطبق عليهم الشروط الخاصة بالدعم السكني القيام بالتسجيل فى البرنامج، حيث تتم عملية التسجيل عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-

الانتقال إلى موقع منصة سكني على الشبكة العنكبوتية.

تسجيل الدخول فى حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر أو انشاء حساب.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة التسجيل فى الدعم.

تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية فى المكان المخصص له.

تكتب تاريخ الميلاد.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الخاصة بالابناء والتابعين.

تقوم بقرأة الشروط والاحكام والضغط على زر الموافقة.

الضغط على زر التسجيل.

شروط دعم سكني للمتقاعدين 1443

وضع صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الاسكان فى المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي لابد من توافرها للتسجيل فى الدعم السكني حيث إن تلك الشروط تكون تبعاً للأتي: