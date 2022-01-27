قرض بدون وظيفة للشباب والسيدات، 250 الف ريال وتسديد أول قسط بعد عام

تمويل شخصي مقدم بدون وظيفة لجميع الشباب بالمملكة العربية السعودية بدون وظيفة وللنساء أيضاً الأرامل والمطلقات، متاح التمويل من احد البنوك الكبري التي توفر جميع الخدمات التمويلية لجميع الفئات، حيث تسعي دائما المصادر الكبري دائما في مساعدة المواطنين المحتاجين، ومؤسسة الديوان الملكي التي تقدم افضل تمويل بدون رد المبلغ لجميع المواطنين المحتاجين.

تمويل بدون وظيفة للشباب بالمملكة العربية السعودي

تمويل بدون وظيفة للشباب بالمملكة العربية السعودية بقيمة 250 الف ريال، حيث يقدم التمويل من بنك الراجحي، متاح بالمصرف جميع القروض المختلفة والتي تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية، يعلم مصرف الراجحي انه يوجد الكثير من الفئات كالشباب والسيدات الذين يرغبون في تقديمهم علي احد القروض التي تقدم من مصرف الراجحي ولاكن يعجزون عن ذلك لان أغلبية القروض تقدم بشرط انه لا بد من وجود وظيفة، ولاكن أتاح مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية، تمويل بدون وظيفة للشباب العاطلين عن العمل والسيدات المطلقات والأرامل وبأفضل قيمة مالية، ولاكن قدم التمويل ببعض الشروط التي يلزم علي العميل معرفتها قبل البدأ في التقديم علي التمويل، ومن خلال الفقرة التالية سوف نوضح الشروط وطريقة التقديم.

شروط التقديم علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي

للمؤهلات يجب ان يكون طالب التمويل الشخصي لا ينقص عمرة عن واحد وعشرون عام.

لا يزيد عمر العميل عند التقديم عن ستون عام.

متوفر المنتج للمواطن السعودي فقط وليس متوفر للمقيم بالمملكة.

يلزم تقديم جميع الاوراق المطلوبة، باحتوائه علي صورة من الهوية الوطنية ولا بد ان تكون سارية المفعولة.

قيمة التمويل 250 ألف ريال سعودي كحد اقصي.

يصل التمويل الي خمسة ألاف ريال سعودي.

طريقة التقديم علي التمويل الشخصي

قم بالدخول علي الموقع الرسمي ببنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية. سوف تجد اعدد من القروض المختلفة المتناسبة لجميع الفئات العمرية، عليك اختيار التمويل المناسبة لك. عليك بقراءة جميع الشروط اللازمة والموافقة عليها. عليك النقر علي كلمة إرسال الطلب بعد كتابة جميع البيانات المطلوبة.

أوضح بنك الراجحي السعودي ان التمويل المقدم للشباب العاطلين عن العمل النساء أيضا الأرامل والمطلقات يقدم بدون شرط وجود وظيفة وفترة سداد مرنه وإعطاء مهلة سداد أول قسط بعد عام.