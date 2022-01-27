نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 شروط القبول والتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، أصبح متاحا حسب ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ويمكن لكل المواطنين الذين يريدون أن يستفيدوا من الإعانات المالية التي تقدمها حكومة المملكة أن يقوموا بالتسجيل إلكترونيا، وسيستمر التسجيل حتى منتصف العام الحالي 2022، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إجراء تعديلات على نظام البرنامج، لهذا ازداد البحث من طرف المواطنين السعوديين عن التفاصيل المتعلقة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، والشروط التي ينبغي أن تتوفر فيهم من أجل أن يتم قبول طلباتهم من طرف الجهات المعنية، وتجدر الإشارة إلى أن التقديم يكون بشكل إلكتروني من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية. سنخصص موضوعنا هذا للحديث عن موضوع تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد التي استحدثتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتاعية في السعودية، وقد تم تحديد عدة قرارات جديدة خاصة بهذا البرنامج، نذكر لكم منها آلية احتساب معاش الضمان المطور، والذي يستعى لتوفير التكافل الاجتماعي لكل مواطني المملكة، وهذا البرنامج يمنح الدعم للفئات الأكثر احتياجا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا البرنامج يستهدف كل من الأسر السعودية الفقيرة التي لا تستطيع توفير كل متطلبات الحياة الكريمة. إذ يتم صرف مبالغ مالية كل شهر في حساباتهم البنكية، وهذا بعد إتمام عملية التسجيل ودراسة الطلبات من طرف الجهات المعنية، وبعد التحقق من مدى أهليتهم لاستحقاق معاش الضمان، تكون الاستفادة في الشهر الموالي من التقديم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

من أجل أن يتمكن كافة المواطنين والمواطنات في المملكة من تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، يجب أن يكونوا حائزين على مجموعة من الشروط الضرورية، وتعود الأولوية في الشروط إلى الجنسية السعودية لكل المتقدمين، مع وجوب الإقامة بشكل دائم في أراضي المملكة العربية السعودية، يستثنى من شرط الجنسية المطلقة والأرملة زوجة السعودي، وكذلك اليتامى والمعاقين.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط الضرورية، لا يجب أن يشغل كل من المتقدمة أو المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص التابع لحكومة المملكة، وأن لا يتجاوز الدخل الشهري الخاص بالمتقدم قيمة المعاش المصروف بالضمان، كذلك لا يجب أن يكون له عقار ذات قيمة عالية، وألا يكون المتقدم مقيم في إحدى مراكز الإيواء التابعة لحكومة المملكة مثل السجون والمستشفيات.

طريقة التسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية. في خدمة كل المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم. وقد تم تحديد الطريقة الإلكترونية من أجل تسهيل عملية التسجيل لكل المواطنين. من أجل ضمان وصول طلباتهم إلى الجهات المعنية بالبرنامج. وستتم مراجعتها والرد على المواطنين بالقبول أو الرفض. ويتم ذلك من خلال ما يلي:

بداية يجب أن يقوم المتقدم بزيارة منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد على الانترنت.

ثم يذهب إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج، وينقر على خيار تسجيل الجديد.

يدرج الاسم الخاص به ثم رقم الهوية الوطنية فى الإطارات المخصصة لها، ثم يكمل كتابة البيانات المطلوبة.

على المتقدم أن يدرج وسائل الاتصال الخاصة به رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

ثم يدوّن البيانات الخاصة بالدخل الشهري والعمل، ثم يحدد عدد عدد أفراد الأسرة وبياناتهم.

يقوم بإدراج كل الأوراق والمستندات المطلوبة، وفي الأخير يضغط على زر التسجيل في معاش الضمان المطور.

بهذا نصل إلى خاتمة المقال الذي خصصناه لموضوع تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، الذي فتحت أبوابه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، كما ننوّه إلى أنه أصبح متاحا من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وشروط استحقاق معاض الضمان المطور.