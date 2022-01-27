خطوات تقديم الحرس الوطني عبر بوابة التجنيد الموحد للرجال والنساء 1443 وكيفية التسجيل فى التجنيد الموحد للتسجيل فى الحرس الوطني السعودي وتتم خطوات التقديم فى الحرس الوطني إلكترونياً من خلال رابط التجنيد الموحد والذي يتم التسجيل به طوال العام للتسجيل فى وزارة الحرس الوطني 2022 ويسعى الكثير من المواطنين السعوديين لمعرفة كيفية التقديم فى الحرس الوطني وشروط القبول فى الحرس الوطني عبر التقديم فى التجنيد الموحد 1443.

شروط التسجيل فى التجنيد الموحد الحرس الوطني

التسجيل فى التجنيد الموحد للمواطنين أصحاب الجنسية السعودية فقط.

كذلك يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يسبق إدانته فى أي قضايا الشرف والأمانة.

أيضاً بالنسبة إلى سن القبول فى التجنيد الموحد للرجال من سن 17 عام إلى 40 عام.

كذلك بالنسبة إلى سن القبول فى التجنيد الموحد للنساء من سن 21 عام إلى 40 عام.

ثم يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً لأداء مهام الوظيفة ويمتلك لياقة بدنية تساعده على ذلك.

أيضاً لا يتم قبول من كان يعمل فى وظائف حكومية سابقاً.

مؤهلات القبول فى التجنيد الموحد يجب أن تكون مطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.

أيضاً يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول حسب لوائح كل قطاع عسكري.

ثم يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات البدنية واختبار اللياقة والكشف الطبي.

كذلك يجب أن لا يكون المتقدم أو المتقدمة متزوجين من غير مواطنين سعوديين الجنسية.

كيفية التسجيل فى التجنيد الموحد للرجال والنساء للالتحاق بالوظائف العسكرية.

تقديم التجنيد الموحد الحرس الوطني 1443