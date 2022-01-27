قرض نفاذ 120 ألف ريال نقدي للعاطلين عن العمل والموظفين بدون فوائد

يبحث العديد من المواطنين السعوديين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية عن أفضل تمويل شخصي، خصيصاً لمن هم بدون وظيفة ولا عمل ويبحثن عن وظيفة تساعدهم على المعيشة، والحصول على أفضل حياة مستقرة وسط التوسعات، ويوفر لك العمل الحر التمويل المناسب للمهنة التي تمتهنها وبدون فوائد وبأقل رسوم إدارية، كما أنه بإجراءات سريعة وبسيطة ستحصل على القرض التمويلي في أسرع وقت، حتى تستطيع العمل بالمهنة التي تريدها ولا تبحث كثيرا، وإذا كنت مواطن سعودي أو مواطنة سعودية فستتمكن من الحصول على أفضل قرض نقدي 120 ألف ريال بجانب حوافز مالية ومكافآت فور اكتمال سنة على القرض.

قرض نفاذ 120 ألف ريال نقدي

إذا كنت تمتهن مهنة من المهن المتخصصة للخدمات، أو المهن الريفية، المهن العقارية، قرض للمتقاعدين بدون كفيل، مهن الحرف اليدوية، تمويل الأسر المنتجة، كل هذا للمستفيدين الذين يبحثون عن عمل حر يدعمهم ويوفر لهم المبلغ النقدي الذي يساعدهم في وسط الغلاء وعدم توافر العمل كموظف بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي، ومن خلال قرض نفاذ الذي يدعم العمل الحر من وزارة الموارد البشرية ستحصل على كل ما هو يساعدك على ذلك، ولكن سوف تحصل على القرض 120 ريال نقدي بعد خصم 4000 ريال منها كرسوم إدارية قبل تمويل المبلغ التمويلي إليك.

إجراءات قرض نفاذ 120 ألف ريال

إليك الإجراءات المعلن عنها و الشروط من قبل بنك التنمية الاجتماعية حتى تحصل على قرض نفاذ النقدي، وهناك أيضا قرض سيارة 150 ألف ريال بدون فوائد وبدون مقدم ومتوفرة لجميع المواطنين والمواطنات بأقل قسط شهري، فبنك التسليف يهدف إلى مساعدة جميع المواطنين من العاطلين والموظفين والغير مخدومين من النظام المالي وليس لديهم حساب بنكي خاص بهم.

على المتقدم أن يكون سعودي ويكون العمر لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 65 عاما.

إذا كان عمر المتقدم يقل عن 20 عاما فقيمة المبلغ التمويلي 32 ألف ريال فقط.

إذا كنت موظف فيجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن 20 ألف ريال.

تقديم وثيقة العمل الحر والتي تصدر مجانا وبدون مقابل.

والتي تصدر مجانا وبدون مقابل. يجب أن تعلم بأن فترة سداد القرض هي 40 شهرا.

كما يجب عليك أن تقم بتقديم فحص ائتماني جيد وضمان مقابل التمويل.

ولا تكن مدين للبنك بأي قرض أخر.

إجراءات التقديم لطلب قرض نفاذ

ستتمكن من الحصول على القرض النقدي ولكن بعد مطابقة كافة الشروط السابقة بك، والقرض بدون فوائد وبدون مقدم فقط تقدم بطلبك وسوف تحصل عليه في الحال، من خلال الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية والتسجيل وتقديم طلبك وإرسال الأوراق المطلوبة من الهوية الوطنية، ورقم الآيبان الحساب البنكي الخاص بك، ورقم الجوال المسجل بأبشر، والبريد الإلكتروني وسوف تحصل على القرض في نفس الوقت وبعد خصم الرسوم الإدارية فقط، ولكن سوف تقم بالسداد لجميع الأقساط الشهرية دون تأخير حتى تحافظ على السجل الائتماني جيد وبدون تعقيدات.