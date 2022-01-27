نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب للحصول علي قطعة أرض من الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب للحصول علي قطعة أرض من الديوان الملكي، حيث يقدم الديوان الملكي السعودي الكثير من المساعدات الاجتماعية المرتبطة بمواطني المملكة العربية السعودية، حيث يتعرض بعض المواطنين إلى بعض الصعوبات المعيشية التي قد تواجه البعض بصورة مفاجئة، ومن أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين هو عدم وجود مسكن مناسب نتيجة التعرض إلى ظروف صعبة وقهرية، ويتم تقديم المساعدات برعاية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الذي يقوم بإصدار تعليمات بمساعدة جميع المواطنين من الجنسين من الرجال والنساء الأكثر احتياجاً، علي أن يتم الموافقة علي طلبات المساعدة التي يتم تقديمها للديوان من خلال تقديم طلب للحصول علي قطعة أرض بالمجان من الديوان الملكي.

اشتراطات تقديم طلب لمنحة الأراضي المجانية

يستطيع المواطن الغير قادر مادياً علي توفير مسكن مناسب له، أن يقوم بتقديم طلب شخصي من خلال بوابة الديوان الملكي عبر وزارة الشؤون القروية، من أجل الحصول علي قطعة أرض مجانية، ولكن لابد من التعرف علي الشروط الخاصة بهذه المنح:

يجب علي المستفيد الراغب في التقديم أن يكون مقيم إقامة دائمة ومستمرة داخل الأراضي السعودية وهو وجميع أفراد العائلة.

المتقدم علي منح الأراضي يشترط أن يكون سعودي الجنسية دون أي جنسيات أخري.

يجب عدم استفادة الشخص من أي برنامج حكومي يقدم دعم خاص بالسكن داخل المملكة العربية السعودية.

السن الخاص بالتقديم علي منح الأراضي الحد الأدنى له 25 سنة.

ألا يكون بحوزة الراغب بالتقديم أي مسكن مملوك له علي مدار خمسة سنوات سابقة.

رابط التقديم الإلكتروني الخاص بالمواطنين للحصول علي الدعم السكني

يتطلب من المستفيد الذي يرغب في التقديم أن يقوم بإجراء بعض الخطوات الخاصة بالتقديم والتي تتم من خلال الترتيب التالي:

التسجيل يبدأ بالدخول علي الموقع التالي: وزارة الشؤون القروية.

الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، أو الضغط علي تسجيل حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مُسجل من قبل.

الدخول علي قسم خدمات المواطنين، ثم الضغط علي التسجيل في منصة سكني، والضغط على (التقديم) في منح الأراضي المجانية.

يجب تسجيل جميع البيانات التي تخص الشخص الذي يقوم بالتسجيل مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والعمل الحالي الخاص به والوضع الحالي للمسكن الخاص به، وتسجيل رقم الجوال الشخصي والبريد الإلكتروني.

ثم الموافقة علي كافة الأحكام والشروط التي تضعها المنصة من أجل التسجيل بمنح الأراضي المجانية لمواطني المملكة.

ثم الضغط علي تقديم الطلب.

بعد ذلك سوف يتم التحقق من أهلية الشخص من أجل الحصول على المنحة من جانب خدمات الديوان الملكي والوزارة من خلال التعاون مع الجهات المعنية، من أجل التأكد من احقيه الحصول علي منحة الأرض، وإخطار المستفيد بالموافقة علي الطلب الذي تم تسجيله أو أنه قد تم رفض الطلب المقدم موضحةً أسباب الرفض من جانب الهيئة.

صيغة معروض لطلب منحة ارض بالديوان الملكي

يمكن للمواطن أن يتقدم بطلب من أجل الحصول على منحة أرض من خدمات الديوان الملكي السعودي، حيث يتم إرسال خطاب مُسجل عبر علم الوصول إلى العنوان الخاص بالديوان الملكي، وفيما يلي أفضل صيغة معروض لطلب أرض مجانية من الديوان:

يبدأ الخطاب ب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ثم توجيه الخطاب المكتوب الي: السيد رئيس هيئة الديوان الملكي/……..

تحية طيبة وبعد..

أتقدم أنا المواطن/ ……..، بطلب شخصي للحصول علي قطعة أرض في المنطقة “……….”، حيث أنني لا أمتلك مسكن مناسب لعائلتي، وليس لدي ما أمتلكه ليكفيني من أجل شراء منزل بسبب الظروف “المالية أو الصحية” والتي وقفت حائلاً عن تحقيق ذلك، لذا أتقدم بهذا الطلب لأنني لم يسبق لي بأن قمت بالحصول علي أي قطعة أرض من الدولة من قبل.

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير

توقيع الاسم/……

محل الإقامة/……

تاريخ الميلاد/……