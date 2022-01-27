متى تنزل مكافأة التعداد السكاني 1443 وشروط الحصول عليها

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عمر شويل - جدة متى تنزل مكافأة التعداد السكاني 1443 وهل هناك وظائف التعداد السكاني 2022 للمواطنين السعوديين أو الوافدين؟ حيث قامت الهيئة العامة للإحصاء بالإعلان رسميًا عن تدشين كافة الأعمال المتعلقة بالتعداد السكاني، لافتة إلى أن هناك مكافأة يحصل عليها المواطنين الذين يساهمون في تلك الأعمال، ولكن أشارت إلى ضرورة توافر شروط مكافأة التعداد السكاني 1443 في جميع المواطنين المتقدمين.

متى تنزل مكافأة التعداد السكاني 1443

حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن موعد نزول مكافأة التعداد السكاني ولكن تمت الإشارة إلى أن انتهائه سيكون خلال شهر مايو المقبل، وبالتالي سيتم صرف قيمة مكافأة ممارسة أي عمل ميداني للمواطنين بعدها رسميًا.

وقد أكدت الهيئة إلى أنه قد تم البدء فعليًا في أعمال الإحصاء بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين الذين تولوا مهمة العمل الميداني المرافق.

كم قيمة مكافأة التعداد السكاني

وقد تمت الإشارة من قبل إلى أن المكافأة الشهرية التي يحصل عليها المواطنين المشاركين ما هي إلا قيمة رمزية للغاية، تتمثل في ثماني آلاف ريال سعودي لمن يقوم بأعمال العداد، بينما المراقبين يحصلون على قيمة مقدرة بحوالي أربعة عشر ألف ريال سعودي، والمشرفين يحصلون على قيمة أعلى تصل إلى ثمانية عشر ألف ريال سعودي.

شروط الحصول على مكافأة التعداد السكاني

وهناك العديد من الشروط التي وضعتها الهيئة من أجل قبول المواطنين الراغبين في المشاركة وتقديم المكافأة لهم أيضًا في النهاية، وقد تمثلت الشروط في التالي:

ينبغي أن يكون المشارك عمره لا يقل عن عشرين سنة عند التقديم.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يكون متعلم وشهادته لا تقل عن الثانوية العامة.

كما يشترط أن يكون قادرًا على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والأجهزة الإلكترونية الذكية.

وتقوم الهيئة بعمل دورات تدريبية لجميع المقبولين بشكل مبدئي وأشارت إلى أن القبول النهائي والمشاركة في الأعمال تتطلب حضور تلك الدورات واجتياز كافة التقييمات التي يتم الإعلان عنها وتحديدها من خلال الهيئة رسميًا، وطالبت الهيئة بضرورة أن يكون المتقدم لديه عمل ثابت، وذلك سواء في القطاع الحكومي أو داخل القطاع الخاص في أي منشأة بالمملكة.