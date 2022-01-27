نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط و خطوات التسجيل في بوابة مقيم لدخول السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط و خطوات التسجيل في بوابة مقيم، إن عملية التسجيل في مقيم لدخول المملكة هي أحد أبرز المعلومات التي سعى عدد كبير من مقيمي وزوار المملكة العربية السعودية للتعرف عليها، وجاء ذلك في ظل الحاجة إلى التسجيل في البوابة للاستفادة من الخدمات المتوفرة من خلالها، حيث إن بوابة مقيم الإلكترونية هي عبارة عن البوابة الإلكترونية التي يتم من خلالها التسجيل للزيارات في المملكة العربية السعودية للمقيمين الزوار، وكما أن منصة مقيم يتم من خلالها استخدام الأنظمة الذكية وبالتالي التسجيل بالشكل الصحيح وضمان تلقي سكان المملكة العربية السعودية لقاح فيروس كرونا، في الوقت الحالي، كما يمكن التعرف علي خطوات وشروط تفعيل هوية مقيم الرقمية 1443 من الجوازات السعودية.

شروط التسجيل في بوابة مقيم لدخول السعودية

هنالك العديد من الشروط الموضحة من قبل مصلحة الجوازات السعودية والتي تم الإعلان عنها للتمكن من التسجيل في مقيم خلال الفترة الحالية، وذلك ما يتضمن المقيم المحصن أو الزائر المحصن أو غير المحصن والزائر للعلاج بالمملكة العربية السعودية، ويمكن الدخول إلى المملكة العربية السعودية من خلال التوافق مع شروط التسجيل في مقيم لدخول المملكة التالية:

شروط التسجيل للمقيم المحصن

يشترط بأن يكون الوضع الصحي لدى بالمقيم في تطبيق توكلنا مسجل محصن، وذلك بمحصن جرعة أولى وكذلك محصن متعافي. ثم يشترط بأن يتم إضافة كافة البيانات قبل السفر بما يُقارب 72 ساعة كحد أقصى. يشترط بأن يقر المسافر بصحة جميع المعلومات المسجلة. ثم يشترط بأن يتم التحقق من دقة كافة المعلومات في منافذ الدخول. يشترط بأن قيام صاحب العمل بتسجيل أصحاب العمالة المنزلية كمرافقين. ثم يشترط بأن يتم التسجيل في توكلنا حين الوصول إلى السعودية. يشترط بأن تكون الإقامة خارج المملكة العربية السعودية. ثم يشترط بأن يلتزم المسافر بجميع الشروط التي الموضوعة من قبل وزارة الصحة السعودية. يشترط بأن يتم تسجيل المرافقين مع المقيم في الطلب.

شروط التسجيل للزائر المحصن في بوابة مقيم 2022

يجب على الشخص الزائر المحصن إلى المملكة العربية السعودية التوافق مع مجموعة من الشروط لدخول السعودية في الوقت الحالي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يشترط قيام الزائر بإضافة كافة البيانات قبل 72 من السفر كحد أقصى. ثم يشترط أن يُصدّق الزائر الشهادة من الجهات الصحية الرسمية في البلاد القادم منها. يشترط أن تكون المدة الزمنية فيما بين آخر جرعة من لقاح كورونا ودخول السعودي ما يزيد من 14 يومًا. ثم يشترط قيام الزائر بالإقرار على صحة البيانات المدخلة من خلاله. يشترط أن يكون الزائر متلقي لأحد لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة. ثم يشترط أن تقديم الشهادة الأصلية للتطعيم عن السفر إلى المملكة.

التسجيل في بوابة مقيم لدخول المملكة

قامت مصلحة الجوازات السعودية بطرح إجراءات التسجيل في مقيم لدخول المملكة، والتي يمكن من خلالها دخول المملكة العربية السعودية، وتتم عملية التسجيل في مقيم لدخول السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى بوابة مقيم الإلكترونية. ثم يجب تسجيل الدخول عبر إضافة كلًا من اسم المستخدم ومن ثم كلمة المرور. الانتقال إلى الصفحة الرئيسية للبوابة. ثم تحديد خيار مقيم أو زائر. مراجعة كافة لدخول المملكة. ثم الضغط على حقل الموافقة على الشروط والأحكام. إضافة كافة البيانات الخاصة بالفرد. الضغط على خيار التسجيل.

رابط التسجيل في بوابة مقيم لدخول المملكة

يمكن لأي وافد أو زائر إلى المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة مقيم الإلكترونية، وبالتالي الاستفادة من قبل كافة الزوار والمقيمين من خارج المملكة من خدمة دخول السعودية خلال الفترة المقبلة.