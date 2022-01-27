متي ينزل الدعم السكني في العام الجديد 2022/1443 عبر sakani.sa منصة سكني

هناك تساؤلات حول الدعم السكني ومتي ينزل الدعم السكني خلال العام الجديد، تسعى المملكة العربية السعودية إلي تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين والمواطنات بالمملكة، وتبذل قصارى جهدها في توفير حياة هناك تساؤلات حول الدعم السكني ومتي ينزل الدعم السكني خلال العام الجديد، تسعى المملكة العربية السعودية إلي تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين والمواطناتكريمة لهم، ولكي يكون لديهم مأوى آمن لهم يعيشون في رحابه، دون اللجوء لأي مكان آخر، لذلك فقد وفرت لهم الدعم السكني، وقام الكثيرون ممن لا يملكون بيت يعيشون فيه، بالتقديم في الدعم السكني السعودي، مما شغل بال الكثيرون ممن قدموا، وأصبح هناك متابعة مستمرة منهم فيما يتعلق بالدعم من أجل الاطمئنان على سير العملية التسكينية من أجل حياة أفضل، وهناك العديد من التساؤلات من هؤلاء عن موعد نزول الدعم السكني.

متي ينزل الدعم السكني في العام الجديد 2022

أوضحت منصة سكني جدول زمني بموعد صرف دعم سكني خلال العام الجديد 2022 بتاريخ الميلادي تزامنا مع التاريخ الهجري، مع العلم بأن اعمال التحويل الخاصة بالدعم تتم من خلال بنك الراجحي والرياضة، وتستغرق التحويلات مدة ثلاثة أيام، كما أوضحت أن إيداع الدعم السكني يتم خلال نهاية كل شهر ميلادي من قبل الوزارة، لكل مستحقي الدعم السكني، ممن تنطبق عليهم كافة الشروط التي أوضحتها الوزارة من أجل استحقاق الدعم السكني، كما يتضح موعد نزول دعم سكني من خلال الجدول الزمني التالي: