نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع سعر هافال h6 موديل 2022 في السعودية وعروض التقسيط الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تراجعت أسعار هافال h6 موديل 2022 في السعودية على عدد من الفئات ضمن عروض تقسيط السيارات الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه هافال عن طرح نسخة جديدة من h6 في الأسواق العالمية وهي h6 gt الكوبيه الفاخرة التي تم عرضها ضمن فئة السيارات الرياضية SUV في الأسواق العالمية منطلقة من النجاح الكبير الذي حققته سيارة هافال الصينية على مستوى العالم وهو ما شجع شركة جريت وول الصينية على طرح هذه النسخة الكوبية التي تنافس بها في الأسواق العالمية.

تخفيضات هافال h6 موديل 2022

أعلن وكيل هافال في السعودية عن تخفيضات متفاوتة في سعر سيارة هافال في الفئات الثلاثة الأولى وهي هافال بيسك 2022 وهافال أكتيف 2022 ذات الدفع الأمامي وهافال بريميوم 2021، ذات الدفع الرباعي، حيث تراوحت التخفيضات ما بين 3 آلاف ريال في الطرازين الأولين انتاج 2022 فيما بلغ التخفيض في موديلات 2021 حوالي 5 آلاف ريال.

سعر هافال h6 موديل 2022 في السعودية

أصبح سعر هافال بيسك 2022 في السعودية بعد التخفيض 58.500 ريال بدلا من 71.500 ريال فيما أصبح سعر هافات أكتيف 2022 حوالي 73.500 ريال بدلا من 76.500 ألف ريال فيما وصل سعر هافال بريميوم 2021 بعد التخفيض إلى 82 ألف ريال بدلا من 87 ألف ريال أي بفارق حوالي 5 ألاف ريال.

مواصفات سيارة هافال 2022

تأتي سيارة هافال بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر بنظام الدفع الأمامي بقوة 201 حصانًا رباعي الاسطوانات مزود بـ16 صماما فيما يبلغ عزم الدوران الأقصى إلى 320 نيوتن، مع ناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات، مع مبدّل للسرعات على عجلة القيادة وذلك في سيارة هافال بيسيك وهافال أكتيف.

أما سيارة هافال بريميوم 2021 فتأتي مع فتحة سقف بانوراما بنظام دفع رباعي مستمر فضلا عن تقنية فرامل الطوارئ التلقائية التي تتيح الكشف عن المشاة أمام السائق على الطريق.

تقسيط سيارة هافال

بهذا السعر القليل يمكن تقسيط هافال بريميوم 2021 مثلا بقسط شهري يصل إلى 800 ريال على مدار 60 شهرًا ليصبح الإجمالي حوالي 50 ألف ريال ويتم سداد المبلغ المتبقي وقدره 32 ألف ريال في نهاية التمويل مع التأكيد على أن السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% والتي يفضل سدادها نقدًا.

مقارنة سيارة هافال ديجنتي مع هافال 6

وتقترب هافال 6 مع هافال ديجنتي في العديد من الأمور إلا أن ديجنتي تأتي مع محرك سعة 2.0 لتر مقارنة مع 1.5 لتر في طراز 6 من هافال كما تأتي ديجنتي مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات في حين تأتي النسخة السادسة مع ناقل يتيح 7 سرعات فقط ويصل عزم الدوران في ديجنتي حتى 385 نيوتن.