براتب 2000 ريال احصل علي تمويل 2 مليون ريال سعودي بالتقسيط علي 60 شهر

تمويل شخصي من مقدم من مصرف الراجحي وبأقل راتب شهري 2000 ريال سعودي لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من المنتجات التمويلية بدون كفيل ويمكن الحصول علي التمويل في خلال 30 دقيقة فقط، ويقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي وبفترة سداد 60 شهر بعد الحصول عليه بالإضافة انه تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية وهامش ربح تنافسي، ويوفر مصرف الراجحي موقع إلكتروني متاحا عبر الأنترنت للتقديم علي طلب تمويل شخصي بدون الذهاب إلي أي فرع من فروع الراجحي، ولكن هناك بعض الشروط يجب توافرها عند طلب التمويل من اجل قبول الطلب من مصرف الراجحي.

اهم الشروط التي يجب توافرها للحصول علي التمويل من بنك الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من اهم البنوك والتي تقدم العديد من القروض المتنوعة لجميع المواطنين والسعوديين والمقيمين والمتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يسعى دائما في تقديم افضل التمويلات بدون وجود ضامن ويحصل علي التمويل فوري بقيمة مالية وبفترة سداد مسيرة علي أقساط شهريه وتكون مجدولة بأقل راتب شهري من اجل تحقيق أحلامهم كإنشاء مشروع خاص به أو شراء منزل وشراء سيارة وغيرها، فقد حدد بنك الراجحي عدد شروط يجب توافرها من اجل الحصول علي التمويل، والشروط علي النحو التالي:

يكون عمر المتقدم بطلب التمويل لا يقل عن 21 عام حتي 60 عام ولا يزيد.

ويكون عمر المتقاعد لا يزيد عن 70 عام.

لا يقل الراتب الشهري عن 2000 ريال سعودي للمواطن السعودي، وذلك للمتقدم المقيم داخل المملكة لا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي.

وأيضا المتقدم بطلب التمويل من المواطنين المتقاعدين لا يقل الراتب الشهري عن 1900 ريال سعودي.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وصورة من الهوية الوطنية لاستكمال إجراءات التقديم لتمويل مصرف الراجحي.

يجب أن يكون المواطن بطلب التمويل لا يقل مدة العمل عن 6 أشهر للعاملين في القطاع الخاص أو الحكومي.

التقديم أونلاين علي طلب التمويل من مصرف الراجحي

وهناك تمويلات عديدة بدون تحويل الراتب وبدون كفيل مع فترة سداد سهلة وتكون مجدولة ويستطيع المتقدم بطلب التمويل الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي، وأصبح التمويل متاحا عبر الأنترنت ويمكنك التقديم علي الموقع الإلكتروني من مصرف الراجحي السعودي.