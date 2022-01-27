قرض شخصي 600 ألف ريال سعودي بدون ضمان الراتب الشهري للسعودي والمقيم

تعطي جميع البنوك الخدمية والمصرفية المنتشرة في كافة أنحاء مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً، وكذلك شركات التمويل والصرافة الخاصة بتقديم العون والمساعدة للمواطنين السعوديين والوافدين داخل حدود المملكة العربية السعودية وبالتحديد في تلك الظروف السيئة التي تمر بها السعودية نتيجة لظهور فيروس كورونا المستجد، فكانت مساعدة البنوك والشركات المصرفية الكبري من خلال تقديم عدد من الخدمات التمويلية من أجل مبادرة المشاريع الحصرية التي تفيد المملكة وفقاً لرؤية 2030 م، أو إفادة خاصة كسداد ديون وشراء عقارات أو سيارات.

شروط الحصول علي قرض بمبلغ 600 ألف ريال سعودي من مصرف الراجحي

يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي يصل المبلغ كحد اقصي إلى 600 ألف ريال سعودي، وذلك للمواطن السعودي الحامل للجنسية وأيضاً المقيم بها بشروط هامة لابد من توافقها، وهي كالأتي:

أن لا ينقص عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد عن 56 سنة عند أخر قسط يسدده للبنك. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم في المملكة. يقدم القرض أيضاً للمقيمين بالمملكة من الجنسيات الأخري العديدة، حيث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على القرض ولكن بعد تقديم وثيقة تثبت إقامته في المملكة العربية السعودية حتي تاريخ انتهاء أقساط القرض. لابد من تقديم وثيقة بها تفاصيل العمل ومختومة من جهة العمل. راتب العميل يجب أن يكون 2000 ريال سعودي علي الأقل إذا كان المتقدم مواطن سعودي، أما إذا كان مقيم بالسعودية لابد أن يكون الراتب لا يقل عن 5000 ريال. يقدم أيضاً القرض للمقيمين بحيث أن لا يزيد عمره عن 70 عاماً ولا يقل الراتب عن 1900 ريال.

طريقة الحصول علي قرض بقيمة 600 ألف ريال بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي

قم باتباع تلك الخطوات السهلة والبسيطة، لكي تتمكن من التقديم بطلب الحصول على قرض بقيمة 600 ألف ريال سعودي من مصرف الراجحي: