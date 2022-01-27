كيفية حساب الضمان الاجتماعي الجديد للموظف 1443 وشروط الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم

كيفية حساب قيمة الضمان الاجتماعي الجديد للموظف في السعودية بعد اعتماد النظام الجديد الخاص بالضمان الاجتماعي هو تساؤل يطرحه عددٍ كبير من الاشخاص في السعودية، فنجد أن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية يتيح للموظفين امكانية الحصول على معاش عبارة عن مبلغ مالي بشكل شهري يتم تحديده بناء على بعض الضوابط والمعايير التي تقوم بتحديده وزارة الموارد البشرية السعودية المسئولة عن ذلك، ومعرفة شروط الضمان الاجتماعي 1443 للموظف الجديد للحصول على الدعم من وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa وخطوات التسجيل حيث تختلف قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد من أسرة لأخرى بناء على المعايير التي تحدد قيمة المعاش، وبناء على ذلك نسلط الضوء من خلال هذه السطور للتعرف على كيفية حساب الضمان الاجتماعي الجديد للموظف في السعودية 1443.

كيفية حساب الضمان الاجتماعي الجديد للموظف في السعودية

وقد حددت وزارة الموارد البشرية آلية متبعة يتم بناء عليها حساب الضمان الاجتماعي الجديد للموظف، وتتمثل هذه الآلية فيما يلي.

يتم تجميع كافة أنواع الدخل الذي يحصل عليه كافة افراد الاسرة المستحقة للضمان الاجتماعي.

خصم نسبة 50% من قيمة الدخل الشهري الذي تم تجميعه.

يتم اضافة الناتج الى قيمة الدخل غير المكتسب من دعم الحكومة السعودية، والذي يتم استثناء منه الدعم المقدم من برامج المساندة بالإضافة الى الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

مقارنة المجموع الخاص بالدخل بقيمة الحد الادنى المحتسب والخاص بالحصول على المعاش، وفي هذه الحالة يتم تحديد استحقاق المواطن من عدمه للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد للموظف.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد

وقد تم تحديد بعض الضوابط والشروط اللازمة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية، ومن اهم هذه الشروط ما يلي.