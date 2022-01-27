التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد 1443 دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عبر دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي أطلقتها الموارد البشرية للعمل جنبًا إلى جنب مع المنصة القديمة في استقبال طلبات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي، ذلك الدعم المالي المقدم للأسر السعودية فيما عدا الفئات المستثناة من شرط الجنسية، وتنطبق عليها شروط الضمان الاجتماعي الجديد، وقد استهدفت الموارد البشرية بتفعيل الضمان الاجتماعي المطور ضم أكبر عدد من الأسر التي تعاني من انخفاض الدخل، والعمل على تحسين المستوى المعيشي من خلال تحسين الحالة الاجتماعية والدخل الشهري.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

فتحت وزارة الموارد البشرية باب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد أمام الأسر التي لم يسبق لها التقديم على معاش الضمان من قبل، ولكن مع مراعاة أن ينطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي المطور، حيث يقوم المستفيد بإنشاء حساب جديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم يسجل دخول المنصة ويبدأ في تعبئة نموذج طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ولم تقتصر خدمات الوزارة على الدعم المالي فقط، بل توفر لهم فرص التدريب والتأهيل بالتعاون مع صندوق هدف، في سبيل الالتحاق بفرصة عمل مناسبة، تساعد على التحول من الاحتياج إلى الاستقلال المالي.

طريقة التسجِيل في الضمان الاجتماعي الجديد

نقدم لكم متابعي موقع ثقفني طريقة تسجيل جديد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. النقر على خيار تسجيل مستخدم جديد. القيام بتعبئة حقول البيانات الأساسية المطلوبة. العمل على تسجيل الرمز المرسل عبر رقم الجوال ثم النقر على زر التحقق. الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي الجديد برقم الهوية وكلمة المرور. الانتقال إلى الملف الموحد ثم تعبئة البيانات المطلوبة. الاختيار من بين برامج الضمان الاجتماعي الجديد المتاحة.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

يستحق معاش الضمان الاجتماعي الجديد ويتمكن من التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية كل من ينطبق عليه الشروط التالية:

الجنسية يجب أن تكون سعودية فيما عدا بعض الفئات.

الإقامة دائمة داخل السعودية لذلك.

الدخل الشهري المحتسب يجب ألا يزيد عن الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد، الذي هو 1100 ريال لرب الأسرة، و 550 للفرد الواحد.

الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل المقدمة من الوزارة.

الالتزام بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية التي تتطلبها الوزارة لذلك.

الممتلكات يجب ألا تكون عالية القيمة.

الإقامة خارج مراكز ودور الإيواء.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

نظام الضمان الاجتماعي الجديد هو أحد الأنظمة التي تدعمها وزارة الموارد البشرية وتطورها من أجل مساندة الأسر السعودية التي تحتاج لذلك، لذلك فقد سمحت لمن ينطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي الجديد التسجيل من خلال الانتقال إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وتقديم البيانات والمستندات الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية، لتتولى الوزارة في تحديد الأهلية والاستحقاق.