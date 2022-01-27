إعفاء مصرف الراجحي عملاءه السعوديين والمقيمين من الأقساط المستحقة وإسقاط الأقساط

أطلق مصرف الراجحي أمر بإعفاء بعض عملائه المتعثرين مادياً ومعنوياً في المملكة العربية السعودية من سداد أقساط القرض المستحقة والملزمة عليهم، وفق عدد من الشروط والضوابط بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فا وفقاً للأوامر الملكية بعدما طلب عدد كبير من المواطنين في خطابات مواجه إلى الديوان الملكي تطالب بذلك القرار تم إصداره من قبل بنك الراجحي، بنك التسليف والادخار، بنك الرياض، بنك البلاد، ومعظم البنوك السعودية، حيث يقدم البنوك التي تمنح العميل قرض وفقاً للشريعة الإسلامية تأمين تكافلي علي حياة العميل إذا حدثت له ظروف طارئة لا قدر الله خارجة عن الإرادة، ففي ذلك المقال نقدم لكم تفاصيل أكثر عن ذلك الأمر.

كيفية طلب قرض من مصرف الراجحي إلكترونياً

هناك بعض النقاط التي يجب الالتزام بها عند الرغبة في التقديم للحصول علي قرض من مصرف الراجحي:

في البداية، قم بالانتقال إلي البوابة الإلكترونية الخاصة ببنك الراجحي عبر الإنترنت.

الخطوة الثانية، يقوم العميل بالضغط علي أيقونة “التمويل الشخصي”.

قم بالضغط علي التمويل الذي ترغب في الحصول عليه من بنك الراجحي.

بعد ذلك، يتوجب علي العميل تقديم ما يثبت شخصيته كصورة من الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية المفعول، أو صورة من الإقامة قبل إتمام باقي الخطوات.

تقديم خطاب من جهة العمل تشمل المسمي الوظيفي والراتب.

ثم الضغط علي أيقونة تقديم الطلب.

كيفية طلب إعفاء بنك الراجحي الجديد

يتمكن المواطن السعودي الذي سبق له الحصول علي احدي خدمات مصرف الراجحي التمويلية التقديم إلي البنك وطلب إعفاء مصرف الراجحي وإسقاط كافة القروض الخاصة به، وذلك بإتباع الآتي: