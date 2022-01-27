الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية وشروط القبول الجديدة

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية واحد من أفضل الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال وزارة الخارجية السعودية لكي تسهل على المواطنين الوافدين الذين يرغبون في الدخول إلى الأراضي السعودية من أجل العمل وبإجراءات قانونية، فيمكن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز أو برقم الطلب وفق ما تم الإعلان عنها، وقد وضعت وزارة الخارجية السعودية التأشيرات مجموعة من الشروط من أجل قبول طلب إصدار التأشيرات.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية

قامت وزارة الخارجية السعودية بتطوير منصة رسمية يمكن من خلالها الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية والاستفادة من خدمات أخرى كانت تتطلب زيارة المؤسسات الحكومية السعودية، ولكن لتوفير الوقت والجهد يمكن الاستعلام ومتابعة الطلب وتقديمه أيضًا إلكترونيًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بدخول منصة إنجاز للتأشيرات الإلكترونية (enjazit.com.sa).

قم بالنقر على خيار الاستعلام، واكتب رقم الطلب، ورقم الجواز.

ثم يليها كتابة رمز التحقق في الحقل الخاص بها، واختيار تبويب استعلام.

ستظهر لك في الحال جميع المعلومات التي تتعلق بالتأشيرة هل تم الموافقة عليها وصدرت بالفعل أم ما زالت قيد الدراسة.

شروط إصدار التأشيرة السعودية

وهناك العديد من الشروط التي ينبغي توافرها من أجل قبول طلب الحصول على تأشيرة من أجل دخول المملكة، وهذه الشروط تتمثل في التالي:

يتعين أن يكون لدى المواطن المتقدم للحصول على التأشيرة جواز سفر ساري المدة وأن يحتوي على كافة البيانات الشخصية التي تتعلق بالمتقدم.

تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء تظهر فيها ملامح المتقدمين.

تقديم نموذج الطلب إلكترونيًا مع ضرورة كتابة كافة المعلومات بطريقة الصحيحة والتأكد من صحتها قبل إرسالها.

سداد قيمة الرسوم المطلوبة للحصول على التأشيرات، وأن يتوافر لدى المتقدمين رقم الطلب لاستخدامه في الاستعلام فيما بعد.

متى تصدر التأشيرة السعودية 1443

وقد بادر الكثيرون بطرح أسئلة تخص موعد صدور التأشيرة من خلال القنصلية السعودية، ولم تُحدد الوزارة موعد مُحدد للحصول عليها بل إن المدة قد تصل إلى أسبوعين من تاريخ التسجيل، وقد يتم الحصول عليها في غضون يومين عمل فقط.