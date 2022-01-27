نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مكتب العمل وكل طرق التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صوتك مسموع في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مكتب العمل ، خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم مكتب العمل في المملكة العربية السعودية وذلك لكافة المواطنين والمقيمين كما قام مكتب الوزارة بتوفير أيضا التواصل معه بشكل مجاني وبأكثر من طريقة وذلك للاستعلام والاستفسار بشكل مبسط عبر رقم الدعم الفني مكتب العمل المجاني وذلك تسهيلا على المواطنين في طريقة التواصل مع الوزارة والاتصال بها بشكل مباشر وسهل وسنقوم بتعريف القارئ خلال المقال على قيام والوزارة بتخصيص طرق لمراسلة لمكتب الوزارة وطرق المراسلة الأخرى وخدمات الوزارة خلال المقال.

رقم مكتب العمل

رصدت وزارة العمل أرقام موحدة بخصوص الاستعلام من موظفي الوزارة وذلك خلال مكتب العمل لاستقبال الاستفسارات خلال ساعات العمل من الاحد الى الخميس في وقت الدوام المحدد، وطرق التواصل كالآتي:

أولا عبر الرقم الموحد وزارة العمل أو لوزارة العمل 19911.

ثانيا عبر البريد من خلال الرقم البريدي12484.

ثالثا الرمز البريدي 11157.

رابعا صوتك مسموع وذلك لتلقي الاقتراحات المخصصة من الأفراد.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على مكتب العمل سواء كان مكتب العمل بالدمام قسم الشكاوي أومكتب العمل الرياض أو المكتب في جدة،أو وزارة العمل السعودية خلال مكتب العمل الموحد في السعودية.

مهام مكتب العمل

يقوم المكتب بتقديم العديد من الاستعلامات والتي يمكن معرفتها بالاتصال على رقم مكتب العمل بجدة أورقم مكتب العمل بالرياض رقم الهاتف خلال رقم مكتب العمل والعمال الموحد، وسنتعرف الآن عبى بعض الخدمات المقدمة:

أولا الاستعلام عن خدمات المكتب.

ثانيا الاستفسار عن موظف وافد.

ثالثا الاستعلام عن موظف سعودي عبر المكتب الحر.

رابعا استفسار عن بيانات منشأة ورقم المنشأة.

خامسا استعلام عن نطاق منشأة.

سادسا استعلام عن استقدام وإصدار رخصة منشأة.

سابعا الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل.

يمكن للمواطن أو المقيم الاستعلام والاستفسار عبر خدمة عملاء مكتب العمل الجديد، كما تتيح أيضا بعض الخدمات التي يتساءل عنها البعض مثل خدمة قم بتقديم شكوى كفيل إلى مكتب العمل عبر شكاوى الوزارة.

صوتك مسموع

صوتك مسموع من الخدمات المهمة بوزارة التنمية، وتعمد الخدمة في الأساس على زيادة تفاعل المواطنين وجمهور الوزارة بخصوص توجيهاتها وبرامجها سواء القديمة والجديدة ولتسمع كل الآراء بخصوص التطوير أو التحديث الخاص بتلك البرامج، وتتيح الخدمة تقديم مشكلة ومتابعتها عبر رمز الشكوى أو رقمها الذي استلمته بخصوصها.

إرسال شكاوى لوزارة التنمية

لا يستلزم لتقديم شكاوى للمكتب معرفة رقم وزارة التنمية حيث يمكن القيام أي شكاوي لوزارة التنمية عبر خدمة صوتك مسموع ولشرح الخدمة فهي كالآتي:

يمكن تقديم الشكوى في الوزارة نفسها أو في أي برنامج مخصص من قبل الوزارة.

كما تشرف الوزارة بنفسها على الشكوى وتصعيدها في حالة عدم الحل من الجهات المعنية.

يمكن تقديمها أيضا في أي فرع من فروع المكتب.

يتم دراسة الطلب المقدم وفقا للأسلوب المتبع من وزارة العمل.

في حالة عدم وجود رد يقوم العميل بالاتصال أو الاستفسار عن الشكوى برقمها عبر وزارة العمل في المملكة العربية السعودية.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على استعلامات واستفسارات وطرق الاتصال على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وذلك خلال الرقم المرصود داخل أرض المملكة العربية السعودية أو الرقم المجاني للقيام بالاتصال أو طريقة من طرق الاتصال الأخرى يمكن أيضا للقارئ أن يقوم بحجز موعد مكتب العمل إلكترونيا.