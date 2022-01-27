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عمر شويل - جدة عرض تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب وبالتقسيط حتي 5 سنوات - ثقفني
عرض تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب ، أحد العروض التمويلية التي توفرها مصرف الراجحي للعملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال برنامج لتمويل السيارات بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يوفر البنك للعملاء من خلال هذا البرنامج خيارات للسداد عديدة ومتنوعة تناسب جميع المواطنين .
مميزات برنامج تمويل السيارات من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية
- مصرف الراجحي يعتبر أكبر مصرف إسلامي في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط.
- يقدم مصرف الراجحي مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية التي تناسب قطاع الأفراد وأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة بالمملكة.
- برنامج تمويل السيارات من مصرف الراجحي مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- يمكن للمواطن السعودي الاستفادة من تمويل السيارات من مصرف الراجحي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
- أتاح مصرف الراجحي للعملاء إمكانية تقسيط مبلغ تمويل السيارات من خلال دفعات ميسرة ومجدولة بمدة تصل حتي 60 شهر.
- موافقة سريعة وفورية من مصرف الراجحي علي طلب تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب.
- موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بأقل دخل شهري.
- إجراءات سريعة وفورية للاستفادة من تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي.
شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل مصرف الراجحي السيارات بدون تحويل الراتب
- الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل الموظف هو 5000 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين بالمملكة ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري هو 4000 ريال سعودي.
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، والحد الاقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة ، وذلك عند استحقاق الايجار.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون عمره لا يزيد عن 65 سنة وذلك عند انتهاء مدة سداد مبلغ التمويل.
- يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى مصرف الراجحي ، وذلك عند الاستفادة من تمويل السيارات بدون تحويل الراتب المتاح لدي مصرف الراجحي.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ستة أشهر وذلك لاستكمال إجراءات طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب المتاح لدي مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.
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