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عرض تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب وبالتقسيط حتي 5 سنوات

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عمر شويل - جدة عرض تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب وبالتقسيط حتي 5 سنوات - ثقفني

عرض تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب ، أحد العروض التمويلية التي توفرها مصرف الراجحي للعملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال برنامج لتمويل السيارات بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يوفر البنك للعملاء من خلال هذا البرنامج خيارات للسداد عديدة ومتنوعة تناسب جميع المواطنين .

مميزات برنامج تمويل السيارات من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية

  • مصرف الراجحي يعتبر أكبر مصرف إسلامي في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط.
  • يقدم مصرف الراجحي مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية التي تناسب قطاع الأفراد وأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة بالمملكة.
  • برنامج تمويل السيارات من مصرف الراجحي مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  • يمكن للمواطن السعودي الاستفادة من تمويل السيارات من مصرف الراجحي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
  • أتاح مصرف الراجحي للعملاء إمكانية تقسيط مبلغ تمويل السيارات من خلال دفعات ميسرة ومجدولة بمدة تصل حتي 60 شهر.
  • موافقة سريعة وفورية من مصرف الراجحي علي طلب تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب.
  • موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بأقل دخل شهري.
  • إجراءات سريعة وفورية للاستفادة من تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي.

شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل مصرف الراجحي السيارات بدون تحويل الراتب

  • الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل الموظف هو 5000 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي.
  • أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين بالمملكة ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري هو 4000 ريال سعودي.
  • الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، والحد الاقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة ، وذلك عند استحقاق الايجار.
  • أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون عمره لا يزيد عن 65 سنة وذلك عند انتهاء مدة سداد مبلغ التمويل.
  • يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى مصرف الراجحي ، وذلك عند الاستفادة من تمويل السيارات بدون تحويل الراتب المتاح لدي مصرف الراجحي.
  • الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ستة أشهر وذلك لاستكمال إجراءات طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب المتاح لدي مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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