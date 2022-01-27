عرض تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب وبالتقسيط حتي 5 سنوات

عرض تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب ، أحد العروض التمويلية التي توفرها مصرف الراجحي للعملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال برنامج لتمويل السيارات بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يوفر البنك للعملاء من خلال هذا البرنامج خيارات للسداد عديدة ومتنوعة تناسب جميع المواطنين .

مميزات برنامج تمويل السيارات من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية

مصرف الراجحي يعتبر أكبر مصرف إسلامي في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط.

يقدم مصرف الراجحي مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية التي تناسب قطاع الأفراد وأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة بالمملكة.

برنامج تمويل السيارات من مصرف الراجحي مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن للمواطن السعودي الاستفادة من تمويل السيارات من مصرف الراجحي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

أتاح مصرف الراجحي للعملاء إمكانية تقسيط مبلغ تمويل السيارات من خلال دفعات ميسرة ومجدولة بمدة تصل حتي 60 شهر.

موافقة سريعة وفورية من مصرف الراجحي علي طلب تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب.

موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بأقل دخل شهري.

إجراءات سريعة وفورية للاستفادة من تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي.

شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل مصرف الراجحي السيارات بدون تحويل الراتب