نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات و شروط التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، والمُعلن عنها من قبل وزارة الإسكان السعودية باتت ضمن أهم المعلومات للكثير من المواطنين الراغبين بالحصول على الدعم السكني، ففي حال أن تم الشروع بالإجراءات اللازمة للتقديم ومن ثم توثيق الطلب لدى الضمان الاجتماعي السعودي سوف يتمكن المواطنين من الحصول على الدعم، كما إن برنامج الإسكان التنموي هو عبارة عن برنامج عملت وزارة الإسكان، في المملكة العربية السعودية على توفيره بهدف إيجاد الوحدات السكنية للمواطنين المصنفين ضمن محدودي الدخل، حيث يتم من خلال برنامج الإسكان التنموي توفير فرص الإسكان للأسر السعودية الفقيرة وبأسعار منخفضة وبجودة عالية ومراعية لكافة سُبل الراحة والسلامة، كما يمكن التعرف علي طريقة الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية و شروط التسجيل.

شروط التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

يهتم الكثير من المواطنين المصنفين ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعرف على شروط التسجيل في سكني الضمان المعلنة من قبل منصة الإسكان التنموي السعودية، وقد جاءت شروط سكني المعلنة كما هو موضح أدناه:

عدم القدرة على العمل حسب التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة. ثم يجب أن يتجاوز العمر خمسة وعشرون عاماً. أن يكون من ذوو الإعاقة ذات الدرجة الشديدة متى كان مرضه أو إعاقته. يجب أن يتوفر لديه مرض مستعصي مقعد.

خطوات التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1443

هنالك مجموعة من الخطوات الواجب على كل من يرغب إتمام عملية التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي إتباعها، وهي عبارة عن الخطوات المعلن عنها من قبل وزارة الإسكان السعودية بشكل رسمي، حيث تم فتح باب التسجيل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للحصول على الشقق السكنية، وجاءت طريقة التسجيل كما يلي:

أولاً تسجيل الدخول إلى منصة سكني. ثم الدخول إلى القائمة الرئيسية ومن ثم النقر على خيار التسجيل. تسجيل الدخول إلى منصة سكني، ويجب تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال إضافة رقم الهوية الوطنية أو من خلال الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. الدخول للملف الشخصي للمتقدم، ثم النقر على خيار التحقق من حالة الاستحقاق. ثم الضغط على خيار التقديم، وهو ما يظهر في صفحة التقديم. الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط، ثم النقر على أيقونة الموافقة. قم بتحديد نوع السكن الحالي، ثم قم بالنقر على خيار الاستمرار. يجب تعديل البيانات الخاصة بالعائلة في حال توفر أي تحديثات، ومن ثم قم بمراجعة بيانات العائلة. ثم يجب إضافة كافة المعلومات الازمة في نموذج الأسئلة، وذلك لكي لتغير حالة الاستحقاق إلى مستحق. النقر على أيقونة استكمال الطلب، ثم أضف بيانات الوظيفة. أضف بيانات محل الإقامة، ثم قم بالنقر على حقل الحفظ والمتابعة. قم بإضافة البيانات الخاصة بالدخل، ثم يجب تحديد البنك التابع له العميل. أنقر على خيار الحفظ والمتابعة، ثم قم بتحديد الوحدة السكنية التي يرغب المتقدم بالحصول عليها. حدد المدة الزمنية المتوقعة لامتلاك السكن المطلوب، ثم النقر على أيقونة الحفظ والمتابعة لتقديم الطلب. العودة إلى الملف الشخصي، ثم النقر على أيقونة الاستحقاق. ستظهر بيانات الاستحقاق الخاصة بالمتقدم، ثم النقر على أيقونة طباعة بيانات الاستحقاق. قم بتقديم الطلب لأحد الجمعيات الأهلية القريبة من سكن المتقدم.

مزايا لذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

هناك مجموعة من التسهيلات والمزايا المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الإسكان الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، وهي كالتالي:

تم تخصيص أسبوع لهم ليتمكنوا من التقديم وسداد مقدم الحجز، تجنبا للازدحام. ثم أولوية في الحصول على نسبة 5% من كل الوحدات المطروحة. تخصيص وحدات في الأدوار السفلية “الدور الأرضي” لتتناسب مع طبيعتهم.

برنامج سكني الأراضي المجانية

جاء برنامج سكني الأراضي المجانية لإيجاد الحلول السكنيّة إلى المواطنين، حيث سيمكنهم من الحصول على المسكن الملائم لمستوياتهم المعيشية، ويعمل البرنامج على تقديم الأراضي السكنية المجانية وذلك من خلال موقع الوزارة على شبكة الأنترنت، وكما يقدم الشقق المجانية والتي يمكن الحصول عليها من قبل الفئات المستهدفة، وذلك في حال استيفاءهم لمجموعة من الشروط والمعايير التي يتم على أساسها قبول الطلبات.