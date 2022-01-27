طريقة الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية برقم الإقامة 1443

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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية، هي أحد أبرز الخدمات التي توفرها الحكومة السعودية للوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لهم التعرف على تفاصيل صلاحية التأشيرة الخاصة بهم بشكل إلكتروني تام، وذلك دون الحاجة إلى زيارة المقرات والمراكز الرسمية، دائمًا ما تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير مجموعة من أنواع التأشيرات، وذلك ما يتمثل لكلًا من المقيمين والزوار في حال الرغبة منهم بزيارة المملكة للحج والعمرة وكذلك للعمل أو السياحة أو الزيارات العائلية، وتمنح الحكومة السعودية التأشيرة الخاصة بالدخول إلى أراضي المملكة وفق شروط ومعايير معينة، كما هناك طريقة تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية 1442 إلكترونيا و شروطه.

طريقة الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية برقم الإقامة

تعتبر خدمة الاستعلام عن تأشيرة دخول للسعودية لعام 1443هـ برقم الإقامة ضمن الخدمات الإلكترونية المميزة المتوفرة، وتتم عملية الاستعلام عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مقيم السعودية. ثم النقر على أيقونة خدمة التحقق من التأشيرات. يجب التحقق من خلال استخدام رقم الإقامة. ثم إضافة رقم الإقامة في المكان المخصص له. يجب أن يتم تحديد طريقة المطابقة من القائمة الظاهرة على الشاشة. ثم إضافة بيانات المطابقة المطلوبة. النقر على حقل التحقق لرؤية التفاصيل اللازم.

شروط تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية

هناك عدة شروط يمكن تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية، ومنها:

أن يكون هؤلاء الأشخاص الوافدين قد تم التأمين عليهم، وذلك بالإضافة أيضًا إلى ضرورة امتلاكه بطاقة تأمين صحي. ثم أن يكون هؤلاء الأشخاص الوافدين قد قاموا بتأدية جميع المخالفات الخاصة بالمرور. وجود الضمان الخاص بعملية دفع الرسول الملزمين بها. ثم ضرورة أن يلتزم هؤلاء الأشخاص الوافدين بكافة الشروط التي يطلب فيها المستندات والأوراق اللازمة والخاصة بعملية تجديد الإقامة بالمملكة السعودية.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية منصة أبشر

يمكن الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك كما يأتي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم تسجيل الدخول في أبشر أفراد. اختيار أيقونة “الاستعلامات”. ثم النقر على “الاستعلام عن تأشيرة”. إدخال رقم الهوية. ثم الانتظار حتى ظهور التفاصيل الخاصة بالتأشيرة.

رابط الاستعلام عن صلاحية تأشيرة السعودية برقم الجواز

يمكن لأي وافد ومقيم في المملكة العربية السعودية التعرف على مدى صلاحية تأشيرة السعودية من خلال استخدام رقم الجواز عبر الدخول مباشرة إلى موقع الاستعلام، حيث يعمل هذا الرابط على نقلكم إلى موقع الاستعلام ومن ثم يجب السير على عدة خطوات بسيطة، وبالتالي ستظهر كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة حول حالة التأشيرة.