تمويل وطني الراجحي للمواطنين والمقيمين خلال 30 دقيقة فقط

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عمر شويل - جدة تمويل وطني الراجحي حيث يعد بنك الراجحي من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية بالعديد من الخصائص المميزة للأفراد مثل السرعة في الاستفادة من خدمات الراجحي حيث يقدم بعض التمويلات المالية الخاصة بالقيام بالعديد من الأعمال المهمة للعملاء الذين يفتقدون هذه المبالغ المالية، لذلك نقدم في مقالنا اليوم كل الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من التمويلات الشخصية وكيفية التقديم للحصول عليه.

تمويل وطني الراجحي

أن التمويلات الشخصية من بنك الراجحي يتميز بالعديد من الخصائص وهي كالآتي:

يتاح قضاء التمويلات المالية الشخصية على فترات طويلة ومتوافقة مع ظروف العملاء لفترة تصل إلى 60 شهرا مع الإلتزام بمعايير الدين الإسلامي.

يتميز القرض الشخصي من بنك الراجحي بالتوافق مع متغيرات السوق إذا كان التمويل للأعمال التجارية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل الراجحي الشخصي

لابد من اتباع الخطوات التالية للاستفادة من التمويل الوطني وهي كالآتي:

لابد أن يكون الفرد المتقدم في سن المعاش يحصل على دخل شهري يصل إلى 1800 ريال سعودي.

إذا كان المتقدم عامل في أحدى الهيئات الحكومية فلابد من حصوله على 2 ألف ريال سعودي.

يتاح للأفراد السعوديين من أهل السعودية الاستفادة من التمويل الشخصي وأيضا يتاح للأفراد المغتربين والمقيمين داخل المملكة.

لابد أن تبلغ قيمة الراتب الشهري للفرد المتقدم قيمة 5 آلاف ريال سعودي.

كيفية التقديم على تمويل الراجحي الشخصي

لابد من اتباع الخطوات التالية للاستفادة من التمويل الشخصي لبنك الراجحي وهي كالآتي:

لابد من تنزيل تطبيق الراجحي من خلال متجر التطبيقات ويمكن الحصول على التمويل الشخصي من خلال الذهاب إلى اقرب فروع بنك الراجحي.

يتاح الحصول على التمويل الشخصي من خلال التواصل على الرقم التالي 80012412222 ويتاح التقديم على القرض الشخصي من خلال ادخال المعلومات الخاصة بنموذج التقديم للحصول على القرض الشخصي.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي

للاستفادة من القرض الشخصي من بنك الراجحي لابد من تقديم بعض الأوراق الشخصية وهي كالآتي:

لابد من توفير مستند تعريف وتثبيت الراتب ولابد من توفير بطاقة الأثبات الوطني أو بطاقة الإقامة

لابد من توفير نموذج التقديم للحصول على القرض الشخصي.

مميزات التمويل الشخصي من الرجحي

أن هذا القرض متوافق مع معايير الدين الإسلامي ويتم اختبار كل المبادرات المقدمة من بنك الراجحي من بحث الهيئة الرسمية لبنك الراجحي ويتم الموافقة عليها.

تتاح فترة سداد تصل إلى 60 شهر ويتاح الحصول على التمويل الشخصي مع التوافق مع أحكام وتغيرات السوق. ويتم التقديم في القرض الشخصي من خلال إدخال البيانات الخاصة بنموذج الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي أو التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك أو من خلال الاتصال على الرقم التالي 8001242222

يتم تسجيل الجنسية والقطاع المهني للمتقدم والقطاع الفرعي والدخل الشهري والمبلغ المالي للحصول على التمويل والمبالغ الشهرية المطلوبة. ويتاح الاستفسار عن المبلغ المالي للقسط الشهري والتعرف على الحد الأعلى للقرض والقيمة المالية المطلوبة للسداد مع توضيح الأرباح سنويا.