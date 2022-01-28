كيفية التسجيل في برنامج الدعم المالي عبر برنامج سند بالمملكة 1443

التسجيل في برنامج الدعم المالي عبر برنامج سند، الذي أنشأه سند محمد بن سليمان المخصص للحصول على دعم مالي من أجل الزواج، لشباب المملكة العربية السعودية الغير قادرين، فمن خلال هذه المبادرة التي أطلقت منذ عام ٢٠١٨، يستطيع المواطنين غير القادرين تحمل أعباء الزواج والشعور بالإستقرار الأسرى، وقد حدد برنامج سند شروط ومعايير محددة إذا وجدت في المتقدمين، فسيتم قبولهم، فهدف مبادرة سند مساعدة الشباب وتخفيف الأعباء المالية التي تواجههم أثناء تجهيزاتهم للزواج، ويتابع العديد من مستفيدين برنامج سند التعرف على شروط القبول في تلك المبادرة.

شروط القبول في مبادرة سند للحصول على دعم مالي

-إلزامية الجنسية السعودية

-أن لايزيد عمر الزوج عن ٤٠ عام ولايقل عن ٢١ عام وأن لايقل عمر الزوجة عن ١٨ عام

-أن يكون قد أكملوا المتقدمين على الأقل عام في المدرسة الثانوية

-لكي تحصل على الدعم، لابد أن يكون المتقدم غير متزوج من قبل (المرة الأولى للزواج)

– أن لايمر على تاريخ عقد الزواج أكثر من عام

-أن لايتعدى مرتب الزوج ٤٠٠٠ ريال سعودي شهرياً

-عدم تجاوز ٥٠ ألف ريال سعودي (ممنوح للزوجة)

-يجب أن يجتاز المرشح للمبادرة أكثر من ٦٠ بالمائة من الدورة المقامة للتوعية المالية الخاصة بمبادرة سند

-أبناء الشهداء والأيتام، لهم الأولوية في الإستفادة من برنامج”سند”

كيفية التسجيل في برنامج الدعم المالي عبر برنامج سند

يمكن لجميع المتزوجين المتوافر فيهم جميع شروط برنامج سند الحصول على الدعم المالي وذلك من خلال التقديم في برنامج سند وإتباع الخطوات التالية:

-الدخول للموقع الرسمي الخاص ب “مبادرة محمد بن سلمان في السعودية” برنامج سند

-الدخول إلى صفحة “مبادرة سند للزواج”

-قراءة الشروط اللازمة للتقديم

-تقوم بعمل حساب خاص بك، لملئ البيانات المطلوبة

– لديك المقدرة لإكمال دورة التوعية المالية الخاصة ببرنامج”سند”

المبلغ المقرر صرفه من برنامج “سند” للدعم المالي

حددت المبادرة مبلغ يصل إلى ٢٠٠٠٠ ألف ريال سعودي كحد أدنى، دون دفع أي رسوم للبرنامج، فقد خصص هذا الدعم المالي لمساعدة الشباب وتسهيل الزواج داخل المملكة العربية السعودية والحد من مشكلة تأخر الزواج .