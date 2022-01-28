استعلم وشوف اسمك للمستحقين الجدد من الموظفين والمطلقات والعاطلين وموعد صرف الضمان

يقدم الكثير من مواطني المملكة من الموظفين أصحاب الدخل الأقل والمطلقات والعاطلين على معاش الضمان المطور الجديد وبعد التقديم واستيفاء جميع الشروط ينتظر المستحقون لمعاش الضمان الاجتماعي الجدد الإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، حيث قامت الوزارة بالتأكيد على أن “منصة الدعم والحماية الاجتماعية” قد بدأت بالفعل في القيام باستقبال كافة طلبات التقديم، وذلك فيما يخص المرحلة الأولى الخاصة بالتقديم من قبل المستحقين للحصول على الدعم، وأكدت أنه يتم طرح المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية المستحقين للدعم بناء على الضوابط والشروط المحددة، وذلك بعد التأكد من إثبات الاستحقاق وأهلية المستحقين للحصول على الدعم، وقامت وزارة الموارد البشرية السعودية بالبدء في إرسال الرسائل النصية الخاصة بالمستحقين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، ووضحت جميع التفاصيل الخاصة بموعد صرف الدعم الخاص بـ “معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ومن خلال المقال نوضح كيفية الاستعلام عن ايداع معاشك بحسابك البنكي والشروط الاستحقاق ورابط الاستعلام.

الفئات التي تستحق لمعاش الضمان الاجتماعي:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الالجتماعية من خلال صفحتها عبر تويتر أن هناك بعض الفئات المستحقة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، علماً بأن النظام المطور الذي تسعى إليه الوزارة في الوقت الحالي هو ضمن تخطيط المملكة العربية السعودية وتحقيقاً لرؤية 2030، حيث يعد العدف الرئيسي والأساسي من تقديم هذا الدعم هو تخفيف الأعباء وكنوع من تقديم المساعدات المالية والدعم للأسر الأكثر احتياجاً، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا الفئات المستحقة وهي:

السيدات الأرامل.

كبار السن.

الأسر الفقيرة.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

النساء المطلقات.

العاطلين عن العمل.

الشروط والآليات للحصول على معاش الضمان الاجتماعي:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يكون لدى الشخص المستفيد أي ضريبة أو سجل تجاري.

من الضروري أن يكون لدى الشخص المتقدم للحصول على المعاش أن يكون له حساب بنكي يستقبل عليها الدعم

في حالة أن الشخص المستفيد سيدة المطلقة يجب أن تكون منفصلة عن أسرتها وتحمل جنسية السعودية.

في حالة أن المتقدم من فئة كبار السن يجب أن يكون عمرهم يتجاوز 60 سنة ويشترط أن تكون لديهم بطاقة تنقل في المملكة.

كيفية ورابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور:

للاستعلام عن استحقاق واهلية الضمان الاجتماعي للمستجدين يجب اتباع الخطوات الاتية: