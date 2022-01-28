شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرفه لكل شهر بعد صرف دفعة الشهر الحالي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بإرسال الرسائل النصية التي توضح نتيجة الأهلية إلى الدفعة الأولى من المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور ولكن هناك شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور التي يجب استيفائها من قبل الوافدين الجدد لتسجيل طلب المعاش من الضمان الاجتماعي، وذلك بعد فتح باب التقديم في شهر نوفمبر من السنة الماضية طبقا لما جاء على لسان بعض المستفيدين في كلامهم أنهم تلقوا رسائل نصية يوم الأربعاء الماضي تفيد بأنهم مقبولين للحصول على المعاش، ويتم صرف المعاش في الشهر الذي يلي صدور قرار الطلب فيه، وأخذت الوزارة بالعمل على توحيد موعد الصرف لهذا الضمان وذلك للمستحقين الجدد والسابقين بالتدريج.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

لقد وضعت الوزارة خمسة شروط يجب توافرها لاستحقاق المعاش من الضمان الاجتماعي المطور وتتمثل في:

أن يكون مواطن سعودي مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية فيمكن استثنائه من شرط الجنسية.

أن تكون المرأة الغير سعودية متزوجة من سعودي، أو أن تكون المرأة الأرملة أو المطلقة الغير سعودية لها أبناء سعوديون.

وأن بكون أبناء المرأة الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

أن يكون الأشخاص ذوو إعاقة أو الأيتام.

الأرامل ذوات الأيتام الذين يملكون بطاقات ننقل.

والشروط المالية تتمثل في ألا يزيد دخل المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال سعودي لرب الأسرة و550 ريال لكل فرد في الأسرة.

كما يجب تقديم المتطلبات المتعلقة بخدمات الصحة والتعليم للأبناء والمتابعة على برامج التوظيف للقادرين من أفراد الأسرة، وألا يعتبر مقيما في إحدى الملاجئ التي ترعاها الدولة.

وألا يمتلك أصول عالية القيمة وإذا كان رب الأسرة يعول أكثر من أسرة فستكون كل أسرة مستقلة وتستحق معاش مستقل.

مع ملاحظة أنه اذا كان أحد أفراد الاسرة مقيما خارج المدينة التي فيها الأسرة من أجل الدراسة فقط فذلك لا يؤثر على استحقاق الأسرة للمعاش.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

تم تحديد موعد صرف المعاش حيث أكدت الوزارة أنها ستبدأ بدراسة مستندات أو طلبات المتقدمين الجدد من شهر يناير الجاري، ويمكن للمستحقين تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الوزارة، بعدها سيتم النظر في هذه الاعتراضات التي قدمها المواطنون بحسب قواعد اللجنة القائمة للنظر في تلك التظلمات.