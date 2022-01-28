رابط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd شروط التسجيل الجديدة وخطواته

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عمر شويل - جدة نوفر رابط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd عن طريق النت للتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد المعلن عن نفاذه رسمياً اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين وقد تم تسجيل ما يزيد عن 220 ألف طلب في الضمان الاجتماعي المطور 1443، وقد تم الإعلان عن نتائج أهلية الدفعة الأولى من المتقدمين خلال شهر نوفمبر، وأوضح وكيل الضمان الاجتماعي أن عدد من تم الإعلان عن نتائج الأهلية بلغ 72 ألف أسرة، وجاري العمل على دراسة الحالات المتبقية، ويتم استقبال طلبات التسجيل في الضمان المطور عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الضمان أو مراكز العناية بالعملاء، وذلك بعد إنشاء حساب مستخدم جديد على الموقع الإلكتروني يتمكن المتقدم من خلاله تعبئة الملف الموحد.

رابط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من منتصف نوفمبر الماضي مستهدفاً كافة الأفراد والأسر المحتاجة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لهم لمجابهة التغيرات الحياتية، ومساعدتهم في تحمل الأعباء المعيشية خلال الفترة الحالية وخلال فترات الأزمات والكوارث، وذلك من خلال تقديم دعم مادي يتم تحويله إلى الحساب البنكي للمستفيدين فور صدور الأهلية والاستحقاق، فهو برنامج لدعم الفئات الأكثر حاجة من منخفضي ومتوسطي الدخل.

ويهدف البرنامج إلى التمكين من الوصول للاستقلال المالي والتحول من فرد محتاج إلى منتج من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الوزارة للمستحقين القادرين على العمل، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بإعداد خطة تأهيلية لكل مستحق قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط المؤهلات والسن واللياقة الطبية، كما يتم تقديم خدمات البحث عن عمل للمستحقين القادرين على العمل.

ويجب العلم أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد يستهدف المحتاجين فقط دون النظر للجنس أو الحالة الاجتماعية طالما معايير الاستحقاق متوفرة في شخص المتقدم على خلاف النظام السابق الذي كان يعتمد على السن وحالة المتقدم الاجتماعية، وبناءً على ذلك فقد أتاحت الجهة المختصة إمكانية التقديم على الضمان المطور لجميع الأفراد المنطبق عليهم شروط الاستحقاق الجديدة عن طريق منصة الضمان الاجتماعي الإلكترونية.

وتتيح الوزارة إمكانية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد أمام كافة المواطنين، ومن المقرر أن يتم قبول من ينطبق عليهم شروط الاستحقاق الجديدة، وبعد الانتهاء من تعبئة الملف الموحد يتم دراسة الحالات المتقدمة والتحقق منها وإجراء زيارة المسكن، وخلال هذه الفترة يكون الطلب قيد الدراسة أو تحت التدقيق، ثم يتم إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق بشكل تدريجي لجميع المتقدمين، وقد تم إيضاح أنه يتم نزول الضمان الاجتماعي في الشهر التالي لصدور نتائج استحقاق الضمان سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر السبب، ويمكن الحصول على رابط الضمان المطور من خلال التالي:

رابط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تستقبل منصة الدعم والإعانات الاجتماعية طلبات التسجيل في برنامج الضمان المطور منذ نفاذ البرنامج وحتى اليوم، وتم التأكيد على أنه لا نهاية للتقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث يستمر البرنامج في استقبال الطلبات بشكل مستمر ودائم للمتقدمين الجدد، أما عن مدة الستة أشهر المذكورة من جانب الوزارة، فهي تتعلق فقط بالمستفيدين الحاليين من الضمان دون غيرهم.

وتتيح منصة الضمان الاجتماعي إمكانية التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال اتباع الرابط المرفق عالية، ثم النقر على تسجيل جديد بالصفحة الرئيسية للموقع لإنشاء مستخدم جديد، ثم تعبئة البيانات المطلوبة للمتقدم وهي الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال وكلمة المرور، ثم كتابة رمز التحقق والنقر على إقرار الشروط والأحكام، ثم “تسجيل”.

وسوف يرسل النظام كلمة المرور المؤقتة على الجوال لتفعيله، قم بإدخال رمز التوثيق لتفعيل الرقم، وستظهر أمامك رسالة تفيد بإتمام التسجيل بنجاح، الرجاء إكمال بيانات الملف الشخصي لكي تتمكن من التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد، قم كتابة الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم “تسجيل الدخول”، ثم يتم البدء في تعبئة كافة البيانات الخاصة بالملف الموحد وفق طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis عبر منصة الضمان كما هو موضح بالفيديو التالي:

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها لدى المتقدم لكي يتمكن من الانضمام لبرنامج دعم مستفيدي الضمان المطور1443، فقبل اتباع رابط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd الرسمي المرفق للتسجيل في البرنامج، يجب أولاً الإطلاع على الشروط التي يمكن إجمالها في التالي:

أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، ويجب العلم أن البرنامج ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة.

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية باستثناء (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، أبناء المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

استيفاء متطلبات الصحة والتعليم، والالتزام ببرامج التدريب والتأهيل والتوظيف.

أن يقل الدخل الشهري المحتسب على مدار العام السابق على تاريخ التقديم في البرنامج عن الحد المانع للضمان الاجتماعي المقدر بـ1100 ريال للعائل، و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة، وهننا أوجبت الجهة المختصة ضرورة تعبئة كافة بيانات الدخل والإفصاح عن جميع أنواع الدخل الشهري لأفراد الأسرة بالكامل.

عدم الإقامة في إحدى الدور أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها، وألا يكون ممتلكاً لأصول أو ثروات عالية القيمة.

وفي حال تعدد الأسر للعائل، فيتم النظر لكل أسرة على أنها مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً عن الأخرى، وهنا يتم تكوين منازل عند تعبئة الملف الموحد بحيث يشتمل كل منزل على تابعيه المقيمين فيه، حيث يتاح إنشاء أكثر من منزل، ويجب العلم أن إقامة أحد أفراد الأسرة خارج المنزل أو خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة لغرض الدراسة، لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش، ويتاح التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis الآن لمن ينطبق عليه شروط الاستحقاق الجديدة من خلال رابط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd الرسمي المرفق.

نتائج الضمان الاجتماعي المطور القبول والأهلية 1443

بعد الانتهاء من التقديم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بنجاح، تتم دراسة الحالات المتقدمة بشكل دقيق لمعرفة هل يستحق الحصول على المعاش أم لا، ويكون الطلب خلال هذه الفترة “تحت التدقيق”، وقد تتعدى فترة الدراسة مدة العشرون يوماً المعلن عنها، لذلك يرجى الانتظار حتى تكتمل عملية الدراسة للحالات المتقدمة، وقد تم إيضاح طريقة حساب الضمان المطور وفق الآلية الجديدة من جانب الوزارة.

أما عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443 أو تاريخ نزول الضمان الاجتماعي، فقد أكدت الجهة المعنية بأنه سيتم صرف المستحقات من معاش الضمان الاجتماعي في الشهر التالي لصدور نتائج القبول في الضمان، وسيتم إشعار المتقدمين المقبولين بنتيجة الاستحقاق عن طريق رسالة نصية تتضمن النتيجة وموعد الصرف.

ويجب العلم أن البرنامج يتأثر عند دراسة الاستحقاق من عدمه بعدد أفراد الأسرة الذين يقيمون في نفس المسكن، بالإضافة إلى مجموع إجمالي الدخل لجميع الأفراد (العائل + المعالين) على مدار عام سابق على تاريخ تقديم الطلب، كما يتأثر استحقاق نظام الضمان الاجتماعي بالثروات والأصول وعدد المركبات التي يملكها المتقدم وتابعيه، إلى جانب النفقات، ولكي تكون حالة الطلب “مقبول”، يجب انطباق معايير الاستحقاق وشروطه.

إلى جانب عدم تجاوز الدخل الشهري للحد المانع المحتسب للمعاش، وفي حال القبول يتم الحصول على المبلغ المستحق وفق الدراسة وليس بالضرورة الحصول على الحد الأعلى للضمان 1443، ومن يرغب في معرفة كم استحقاق الفرد في الضمان، والإطلاع على حاسبة الضمان الاجتماعي 1443 لمعرفة القيمة المستحقة، والتعرف على مراحل التسجيل في البرنامج، يمكنه ذلك الآن، كما يمكن الحصول على رابط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور من خلال المقال.